„Jsem rád, že se nám úspěšný rok podařilo zakončit vítězstvím. Bylo zasloužené, Chrudim jsme do ničeho nepustili,“ vyprávěl pak před bouřící halou plzeňský trenér Marek Kopecký.

Připustil však, že mohli odpor soupeře zlomit dřív.

„Ve druhé půli jsme měli za stavu 2:1 řadu šancí, ale v poslední době nám to v koncovce přestalo lepit. Ale defenziva zaslouží pochvalu, kluci to perfektně odbránili. Na závěr náročné sezony si sáhli na dno sil,“ pochvaloval si trenér Interobalu.

Jeho tým vedl nad Chrudimí od druhé minuty, kdy se po slepnutí Künstnera prosadil z první střely na bránu kapitán Rešetár. Hosté srovnali v páté minutě, David Drozd poslal dorážku mezi nohy gólmana Němce.

Klíčový moment zápasu přišel ve 26. minutě, když se Seidler nádherně položil do centru Kozáru a střelou do šibenice poslal Interobal znovu do vedení. „Zrovna tohle jsme zkoušeli na tréninku před zápasem,“ smál se střelec Michal Seidler.

Plzeňští futsalisté mohli náskok ještě pojistit. V přesilovce po vyloučení chrudimského Slováčka nádherně vykombinovali obranu soupeře, ale Holý ve vyložené šanci minul. Stejný hráč pak ještě nastřelil i břevno.

A protože i David Drozd trefil tři minuty před koncem jen tyč obhájci mistrovského titulu těsné vítězství nad Chrudimí uhájili.

Na soupeře, který je stále v čele tabulky ztrácejí devět bodů a mají dva zápasy k dobru. „Ještě to úplně nevzdáváme, chceme na Chrudim vytvořit tlak. Ale máme těžké soupeře, třeba Teplice, které jsou před námi,“ připomněl trenér Kopecký, že bude obtížné se vytáhnout i na druhou příčku tabulky.