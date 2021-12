„Bohužel nám nepomohl k bodům,“ litoval Michal Seidler po porážce 1:5 v Chrudimi. „I tak jsem za překonání této mety rád. Je to velké číslo, na které moc hráčů nedosáhlo, takže mám velkou radost,“ doplnil futsalista, který posledních 48 branek vstřelil už v barvách plzeňského Interobalu kam přestoupil loni v létě z pražské Sparty.

„Mám rád nové věci, navíc si myslím, že pořád nepatřím do starého železa,“ hlásil po příchodu do Plzně a okamžitě to dokazoval i na palubovce. Hned pomohl Interobalu k prvnímu mistrovskému titulu v historii plzeňského klubu. Je mistrem i v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Nedávno si opět zkusil i Ligu mistrů.

Seidler je teprve desátým futsalistou, který pokořil metu 300 gólů v nejvyšší české soutěži. I tak ale plzeňský Interobal prohrál v Chrudimi 1:5, odveta se bude hrát v městské hale na Slovanech 29. prosince od 19.30 hodin.

Chrudim – Plzeň 5:1

Poločas: 3:1. Branky: 1. a 32. D. Drozd, 9. P. Drozd, 11. Doša, 38. Koudelka – 19. Seidler.

Ostatní výsledky: Žabinští Vlci – Česká Lípa 7:1 (3:1), Mělník – Helas Brno 1:1 (0:0), Sparta Praha – Slavia Praha 1:10 (1:4), Č. Budějovice – Ústí n. L. a Liberec – Teplice – po uzávěrce.

Pořadí v čele: 1. Chrudim 37 bodů (13 zápasů), 2. Teplice 30 (13), 3. Slavia Praha 28 (14), 4. Interobal Plzeň 25 (11), 5. Helas Brno 23 (15).