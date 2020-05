Co vás v prvním momentu napadlo, že se s kolenem stalo?

Do té doby jsem neměl zranění kolena, takže jsem si nepřipouštěl, že by se jednalo o něco vážného. Bylo to bolestivé, ale po prvotním ošetření jsem se necítil vážně zraněný. Přemýšlel jsem, že bych ještě naskočil do hry, přestože bolest byla limitující. Ale po dohodě s masérem jsem do hry už nenastoupil. Koleno jsem ledoval a po zápase jsem odešel po svých. Vůbec jsem nečekal, že z toho bude plastika vazů.

Čím začala léčba a jak náročná byla psychicky?

Pár dní po utkání v Chrudimi jsem podstoupil vyšetření magnetickou rezonancí, ale výsledky podle doktorů nebyly příliš průkazné. Nicméně absolvoval jsem operaci, při níž mně byly očištěné a sešité menisky a naplno se ukázalo, že se jedná o přetržený křížový vaz. Tuto informaci jsem se dozvěděl od doktora po operaci na lůžku. Takže bylo jasné, že to pro mě znamená stopku na delší dobu. V té chvíli jsem byl psychicky hodně dole a bylo to ohromně těžké období.

Jak jste z tribuny prožíval zápasy?

Velmi intenzivně. Nejvíce jsem si užil zápas proti Spartě – skvělá atmosféra, vedli jsme 2:0 a panovala euforie.I když jsme utkání nedotáhli do vítězného konce, byl to pro mě asi nejlepší zápas, který jsem sledoval z pozice zraněného. Byl jsem nervózní a prožíval jsem to stejně jako kluci na hřišti.

Kvůli koronavirové pandemii se odkládá barážové střetnutí s Chorvatskem o účast na MS. Je baráž vaším hnacím motorem návratu na hřiště?

Neznám termín, na který se barážové zápasy odložily. Neupínám se na to a neřekl bych, že by byly hnacím motorem k mému návratu. Jsem ve fázi, kdy se soustředím na stoprocentní doléčení zranění a abych se vrátil připravený pro klub a nechci nic uspěchat. Jsem ale rád, že se mistrovství světa posunulo na příští rok.

V sedmém kole jste vstřelil svůj 300. ligový gól. Jaké emoce to ve vás vyvolává?

Na konci předminulé sezony nebo na začátku minulé jsem o tom diskutoval s Michalem Holým, který je expertem na statistiky. Takže jsem věděl, že třístovka je na dosah. Třístý gól nebyl nějak krásný, ale na tu metu jsem dosáhl a následně jsem ji ještě překonal. První okamžik byl skvělý, mám radost, že se mi to povedlo. A budu doufat, že přidám ještě hodně gólů.

Aktuálně máte 490 kanadských bodů…

To je pro mě nová informace. Neznamená to pro mě větší motivaci k návratu. Dělám všechno pro to, abych se po zranění vrátil v plné síle a pomohl klukům a klubu k cíli, který máme, za nímž si jdeme a kterého chceme společně dosáhnout.