Trenér Marek Kopecký i kapitán Lukáš Rešetár dlouho dopředu avizovali, že letošní sezona je pro ně poslední v barvách plzeňského. Lepší konec, než obhajobu mistrovského titulu si přát nemohli. Ve finálové sérii porazili Chrudim 3:1 na zápasy.

Futsalisté Interobalu Plzeň oslavili po výhře nad Chrudimí třetí mistrovský titul. | Foto: Facebook SK Interobal

„Je to úžasné. Je to bomba, jsem za to hrozně strašný,“ říkal slabým hlasem do mikrofonu Českého rozhlasu Lukáš Rešetár. Bylo patrné, že ho zápas stál nejen hodně sil, ale i hlas. Ale po pátečním vítězství ve čtvrtém finále s Chrudimí (3:2) mohl zase po roce nad hlavu zvednout pohár pro mistra futsalové ligy.

Rešetár ho získal potřinácté, potřetí v barvách mateřské Plzně kam se vrátil právě z Chrudimi. „Byla to byla moje podmínka, že tady Lukáš zůstane. Po první nevydařené sezoně s Plzní chtěl odejít, byl ve hře návrat do Chrudimi, chtěla ho Sparta. Ale já ho chtěl v týmu. Věděl jsem, jaký to je profík a osobnost. Hrál jsem s ním ještě v Chrudimi,“ vysekl plzeňské legendě poklonu trenér Marek Kopecký.

A výsledkem nejen jejich spolupráce jsou tři mistrovské tituly Interobalu Plzeň za poslední čtyři roky, účast v Lize mistrů a spousta zážitků, na které se nedá zapomenout. „Vždycky budu na Plzeň rád vzpomínat, těžko se mně tahle skvělá parta opouští. Ale asi nastal ten správný čas, musím si odpočinout,“ říkal Marek Kopecký, jenž už vede českou reprezentaci, kde mu dělá asistenta právě Rešetár.

Letos se podle něho potvrdilo, že obhajovat titul bývá těžší, než ho získat poprvé. „Bylo to ohromně těžké. Chrudim vytvořila po Novém roce velice dobrý mančaft,“ zdůraznil kouč Interobalu sílu soupeře, který v každém ze čtyř finálových zápasů vedl. Ale plzeňští futsalisté třikrát překlopili utkání na svoji stranu.

„Musím před tou partou, která to se mnou táhla čtyři roky, smeknout. Neměli jsme žádnou krizi. I té sezoně, kdy jsme byli stříbrní, odvedli kluci neskutečnou práci. Hráli jsme Ligu mistrů, jen s českými a slovenskými hráči, do toho se zranil Tomáš Vnuk,“ vrátil se Kopecký o dva roky zpět.

Letos tedy plzeňský Interobal poprvé v historii obhájil mistrovský titul. „Oslava bude dlouhá,“ potvrdil Lukáš Rešetár. „Trochu jsme doufali, že titul oslavíme zase s házenkáři,“ litoval, že Talent tým Plzeňského kraje prohrál finálovou sérii s Karvinou 1:3.

Na velký futsal se do Plzně elitní futsalisté ještě jednou vrátí. Na rozlučku Lukáše Rešetár přijedou 7. června i někteří poražení finalisté z Chrudimi.