„Myslím si, že dvakrát za sebou jsme prohráli v play-offs Karvinou,“ vzpomněl si kapitán a jeden z nejzkušenějších hráčů Talentu Petr Vinkelhöfer.

Ukončit nepříznivou bilanci může Plzeň už v neděli doma od 10.30 hodin proti Frýdku-Místku. Utkání se hraje bez diváků.

Jak mužstvo vstřebávalo dvě prohry za sebou?

Těžce. Důležité je, abychom se z nich poučili. V obou zápasech jsme měli světlé momenty, kdy jsme vedli o pět gólů, ale vlastními chybami jsme prohráli.

Trenér Štochl říká, že přebudováváte obranu. Je to tak, že v defenzivě máte největší rezervy, o čemž svědčí vysoký počet inkasovaných gólů?

Rezervy máme všude. Ano, největší změna je v obraně, protože dlouhodobě jsme hráli jedna pětku, ale teď se hraje nula šestka.

Vyplývají porážky i z toho, že jsou na vás soupeři lépe připravení?

Extraliga se každým rokem zkvalitňuje, protože zkušení házenkáři se vracejí do svých klubů. Jak po hráčské, tak po taktické stránce se extraliga zvedá.

Je úkolem vás zkušenějších házenkářů naladit ostatní na vítěznou notu?

Ano, ti zkušenější by to měli v zápase uklidnit. Když vedeme o pět branek, tak dát tomu řád.

Jak vy jako kapitán promlouváte k týmu, když se nedaří?

Snažím se klíčové hráče, třeba na středních spojkách, uklidnit, aby se to zbytečně nehrnulo.

Jakým soupeřem bude Frýdek-Místek?

Frýdek má odehrané dva zápasy s bilancí dvou výher, takže budou pozitivně naladění. My se musíme vyvarovat hluchých míst, která jsme měli ve druhých poločasech posledních dvou zápasů.

Bude složitější namotivovat se před prázdnou halou?

Je škoda, že se bude hrát bez diváků, ale situace okolo koronavirové pandemie existuje už nějakou dobu, takže v hlavách jsme se už museli smířit s tím, že něco takového nastane. Ano, bude to těžší, ale není to něco ze dne na den, ale dlouhodobě se ví, že to tak asi dopadne.

Patříte mezi hráče, kteří se nechají strhnout diváckou atmosférou zápasu?

Myslím si, že nejsem ten, kdo se nechá úplně strhnout atmosférou. Určitě je ale příjemnější hrát před diváckou kulisou než prázdnou halou.