Soupeřem české dorostenecké reprezentace bude v neděli od 18 hodin a v úterý v 15.30 hod. stejně starý výběr Francie. Obě utkání se hrají v Městské hale na Slovanech.

Mladíci vedení trenérem Jiřím Hynkem mají od včerejška v Plzni další reprezentační sraz před srpnovým mistrovstvím Evropy skupiny B v Bulharsku. Na něm bude cílem postoupit do elitní skupiny. Kromě Čechů budou favoritem i Faerské ostrovy.

„Na srazu v Plzni budeme pracovat na systému hry. Chceme ho vypilovat do největších detailů, ať jde o útok nebo obranu,“ nastínil plán trenér Jiří Hynek.

Mladí Češi navíc touží napravit si reputaci z posledního prosincového srazu, kdy na turnaji v Polsku prohráli všechny tři duely – se Slovenskem, Maďarskem i Polskem.

Budou to mít ovšem těžké, protože Francouzi jsou hodně silní. „Jsme rádi, že změříme síly se soupeřem, jakým je Francie. Je to obrovská škola. V říjnu jsme s nimi prohráli 26:33. Po první půli to vypadalo hrozivě, ale ve druhém poločase jsme se trochu zmátořili, takže zápas z naší strany nevypadal až tak špatně,“ uvedl Hynek.

Podle něj Francouzi disponují velice výbornými individuálními schopnostmi. „Atletickou průpravu mají na vynikající úrovni, v čemž jsou daleko před námi. My se to musíme snažit kompenzovat kompaktností a systémem, který má hlavu a patu, abychom jejich silné stránky eliminovali,“ dodal trenér, který působí i u mládeže Talentu Plzeň.

Reprezentaci v zápasech nepomůže nemocný brankář Zubří Tomáš Chmela. „Pozvali jsme některé nováčky. Například Jana Trundu, který je v akademii Gummersbachu, takže jsme zvědaví, jak bude vypadat. Nováčkem je i spojka Honza Bolehovský z Dukly,“ vyjmenoval Hynek.

Na Francii má i dva házenkáře Talentu Plze – brankáře Ladislava Rychala a spojku Leonarda Kaplana. Oba už mají za sebou starty za A tým Plzně. „Jsou pravidelnými účastníky reprezentačních srazů. Láďa Rychal… Máme tři vyrovnané gólmany, takže v nominaci na zápas se rozhodujeme podle momentální formy, soupeře a toho, jak se jim daří v tréninku. Leonard Kaplan prokazuje kvality v dorostenecké soutěži, ale na mezinárodní scéně má ještě rezervy, ostatně jako všichni. Určitě ale patří ke styčným hráčům, kteří pomáhají v obraně i v útoku,“ prozradil reprezentační kouč.

Snahou trenérů dorostenecké reprezentace je připravit hráče pro dospělou házenou. „Samozřejmě každý chce medaile a vyhrávat, ale naším hlavním cílem je vychovávat kluky po individuální stránce pro vyšší kategorie,“ upozornil Jiří Hynek.