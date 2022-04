Bylo to parádní představení českých házenkářek, které se v Plzni postaraly o největší překvapení dosavadního průběhu kvalifikace na Euro 2022. První body ve skupině získaly za senzační výhru nad úřadujícími mistryněmi světa a olympijskými vítězkami z Tokia (31:30). „Já doufám, že si to někdo vezme k srdci a teď už budou reprezentační srazy jenom v Plzni,“ smála se pak Markéta Jeřábková.

Porazily jste olympijské šampionky, jak vám to zní?

Pro nás je lepší hrát proti takovým favoritům, než když se očekává, že vyhrajeme. Člověk hraje uvolněně. Francouzky měly jistý postup na Euro, mohlo dojít z jejich strany k určitému podcenění a my jsme toho využily.

Kdy jste definitivně uvěřila, že už vám Francouzky výhru nevezmou?

Já nechci říct, že jsme zápas ovládly a měly ho pod kontrolou celý. Ale hrály jsme trpělivě a velmi dobře takticky, že nám to pak hrálo do karet. Ale uvěřila jsem, až když odbouchla šedesátá minuta.

Do národního týmu se vrátila po dvou a půl letech Iveta Korešová, nakolik to bylo důležité?

To jste mohli vidět sami. Iveta má tolik zkušeností, které naše mladé střední spojky potřebujou teprve nasbírat. Jak moc pomohla, je vidět na výsledku.

Pomohlo i několik zákroků gólmanek Kudláčkové s Múčkovou, pochválíte i je?

Nejen je. Proti tak kvalitnímu soupeři musí jít všech šestnáct hráček na sto procent a výš. A to jsme proti Francouzkám do puntíku splnily. Hrály jsme takticky a urvaly jsme dva body.

Jsou to první kvalifikační body, které bude teď v neděli potřeba potvrdit v Chorvatsku…

Jsme si toho vědomy. Ostatně ono se to dalo čekat už před startem celé kvalifikace, že zápas s Francií nebude ten rozhodující. Teď panuje v týmu nadšení, ale to musí do neděle opadnout, abychom byly znovu stoprocentně koncentrované a získaly další dva body.

Čtvrtým účastníkem skupiny je Ukrajina, s níž máte dva zápasy odložené, a stále není jasné, kdy se budou dohrávat. Co na to říkáte?

Myslím, že se to po víkendu vyřeší. Ty zápasy se budou muset dohrávat, ale je otázkou kdy.

Pomohlo k výhře i fantastické plzeňské publikum?

Rozhodně. Hrály jsme tady po čtyřech letech, kdy jsme tady nastoupily proti Dánkám (prohra 21:26 – pozn. aut.), a byla to příjemná změna oproti tradičním místům na Moravě. Ale bylo to především o nás, o energii a nasazení celého týmu.

Situace ve skupině

Středeční výsledky: ČESKO – Francie 31:30 (16:13) Ukrajina – Chorvatsko 19:26, hráno ve Št. Hradci (Rak.). Tabulka skupiny: 1. Francie 8 bodů/5 zápasů, 2. Chorvatsko 4/5, 3. Ukrajina 2/3, 4. ČESKO 2/3

O víkendu se hraje:

Francie – Ukrajina (SO 19.30)

Chorvatsko – Česko (NE 18.00)



Zápasy Česka s Ukrajinou jsou odloženy na neurčito.