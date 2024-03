Jako nůž máslem projel mistrovský Interobal Plzeň čtvrtfinálovou sérií play-off proti Liberci. Obhájci futsalového titulu postoupili do semifinále v co nejkratším možném čase - 3:0 na zápasy se skóre 22:0. Interobal nedostal od Liberce ani jeden gól. Poslední krok udělala Plzeň doma v úterý večer jednoznačnou výhrou 9:0. Vitinho zapsal hattrick, dva góly dal Křivánek a po jedné brance přidali Vnuk, Künstner, Mikuš a Kaká.

3. čtvrtfinále play-off Interobal Plzeň - FTZS Liberec 9:0, 26. března 2024. | Video: Martin Švec

Lukáš Křivánek se dostal do hry až ve druhé půli, ale i to mu stačilo na vstřelení dvou gólů.

"Při tom prvním Buchtič (Tomáš Buchta) nastřeloval balon na zadní tyč, brankář Liberce vyrazil míč přímo do mě a balon se naštěstí dokutálel za bránu. Pro mě není úplně ideální naskočit až do druhého poločasu, raději bych hrál od začátku, protože to je člověk nachystaný na zápas. Vstoupit až do druhé půle je těžší," řekl Křivánek.

Střelecká potence Interobalu měla vzestupnou tendenci. První duel vyhrál 5:0, v Liberci 8:0 a třetí zápas 9:0.

"Nemyslím si, že by třetí utkání bylo snadné. Liberec měl na začátku utkání nějaké šance, ale Vahy (Ondřej Vahala) nás podržel. Jakmile jsme dali tři rychlé góly, tak už jsme zápas kontrolovali. Od Liberce jsem v sérii čekal víc, takže si myslím, že nás moc neprověřil. Musíme se nachystat na semifinále, které bude něco jiného. Vybírat si semifinálového soupeře není snadné, pokud chceme mistrovský titul, tak je jedno, koho dostaneme," prohlásil 26letý futsalista.

Interobal znovu neinkasoval a od semifinále ho dělí jedna výhra

"Podle výsledků to asi vypadá, že to byla snadná série, ale já si to nemyslím. První zápas jsme vyhráli 5:0, ale docela jsme se trápili a nemohli jsme dát góly. Ve druhém utkání měl Liberec nějaké šance, které kdyby proměnil, bylo by to něco jiného," uvedl Křivánek.

A co řílá na skóre 22:0? "Pokaždé jsme si říkali, že chceme zápas odehrát bez obdrženého gólu. Myslím si, že trenér musí být spokojený. Trenér nás před zápasem namotivoval, že v případě postupu 3:0 na zápasy dostaneme čtyři dny volna," potěšilo Lukáše Křivánka.

Interobal Plzeň - FTZS Liberec 9:0 (4:0)

Branky a nahrávky: 3. Vnuk, 4. Mikuš (Rick), 6. Vitinho (Rešetár), 20. Vitinho (Vnuk), 25. Křivánek (Buchta), 31. Künstner (Vnuk), 36. Kaká (Künstner), 37. Křivánek (Künstner), 40. Vitinho (Kaká).

Sestava Interobalu: Vahala (21. Fořt) – Holý, Rešetár, Vnuk, Knobloch – Vitinho, Mikuš, Rick, Kozár – Kaká, Künstner, Křivánek, Buchta. ŽK: 0:1. Diváci: 250.

Vyhráli jsme, ale do ideálu to mělo docela daleko, řekl kouč Interobalu Kopecký