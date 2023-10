Florbalisté prvoligového FbC Plzeň prohráli na domácí palubovce na Lokomotivě i nedělní zápas 6. kola se silnými Otrokovicemi vysoko 4:9 a nadále čekají na první letošní tříbodové vítězství. Svěřenci trenéra Matouše Hrdličky se navíc propadli na předposlední místo tabulky, přičemž horší je pouze Hradec Králové, který má o bod méně.

1. liga florbalistů, 6. kolo: FbC Plzeň (na snímku florbalisté v modrých dresech) - Goldea Panthers Otrokovice 4:9. | Foto: FbC Plzeň

„Nedělní utkání bylo velice těžké, přijel k nám kvalitní soupeř. Začátek zápasu jsme dokázali zachytit a držet se soupeřem krok, nicméně pak přišla čtyřminutová přesilovka pro hosty, kterou dvakrát zužitkovali," posteskl si v tradičním pozápasovém rozhovoru plzeňský trenér Matouš Hrdlička.

„Chtěl bych ale pochválit svůj tým za to, že to na nás nedolehlo, ještě v první třetině jsme snížili a měli jsme i šance na vyrovnání. Bohužel ve druhé třetině byl soupeř jasně lepší, přehrával nás a my jsme si moc příležitostí nevytvořili, takže nám gólově odskočil," hlesl. „Ve třetí třetině jsme byli nuceni hru otevřít, chvilkami jsme soupeře zatlačili, poté ale Otrokovice zužitkovaly brejky, ve kterých jsou jeho hráči dobří. My jsme bez bodu a naše pozice v tabulce se začíná komplikovat, musíme zabrat a nějaký zápas už zvládnout za tři body", burcuje svoje svěřence trenér florbalistů FbC Plzeň.

A kdo ví, třeba se Západočechům podaří vyhrát hned v dalším kole, ve kterém Plzeňští zajíždějí do hlavního města, kde se v sobotu od 20 hodin střetnou s domácím Fat Pipe Start98, který je desátý a má jen o bod více než FbC.

FbC Plzeň - Goldea Panthers Otrokovice 4:9

Třetiny: 1:2, 0:3, 3:4. Branky a nahrávky: 19. Nový (Hájek), 42. Tomášek, 51. Vyčíchlo (Zábran), 57. Zábran (Horažďovský) - 12. D. Ležatka (M. Ležatka), 13. Štourač (Kelemen), 21. Gál, 24. D. Ležatka (Štourač), 39. Vykopal (Gál), 50. Gál (Červenka), 53. M. Ležatka (D. Ležatka), 54. Vykopal (Gál), 60. M. Ležatka (Štourač). Rozhodčí: Monzer, Procházka. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:2. Střely: 19:30. Diváci: 85. Sestava FbC Plzeň: Bezděk (Palatínus) - Hájek, Nový, Plachý, Buchta, Brabec, Vyčíchlo, Zábran, Horažďovský, Vošta, Levý, Šebek, Tomášek, Täuber, Winter, Hejzlar. Trenér: Matouš Hrdlička.

Kompletní výsledky 6. kola: Florbal Ústí - FAT PIPE Start98 5:4, FBC Letka Toman Finance Group - DDQ Florbal Chomutov 2:1, ASK Orka Čelákovice - FBŠ Hummel Hattrick Brno 5:2, FbC Respect Hradec Králové - TJ Znojmo LAUFEN CZ 3:9, FBC Štíři České Budějovice - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 5:4, Bulldogs Brno - Kanonýři Kladno 6:4, FbC Plzeň - Goldea Panthers Otrokovice 4:9.

