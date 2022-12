Skóre zápasu otevřel tým Plánice, ale jejich soupeřky - neznašovské Sokolky - záhy odpověděly. A po čtvrthodince hry šly dokonce do vedení. Jenomže Plánice ještě do poločasové přestávky dokázala na trefu sokyň reagovat a vyrovnala.

Po změně stran se tak začínalo znovu a Neznašovy se dostaly dvěma slepenými góly ve 35. a ve 36. minutě do dvoubrankového trháku. A když potom přidala (o tři minuty později) další gól Magdalena Hrachová, která tentokrát oblékla rukavice a mezi třemi tyčemi zaskočila za zraněnou Danu Francovou (a přesto se dokázala střelecky prosadit), bylo o osudu duelu de facto hotovo.

4. kolo zimní DAFL: Sokolky Neznašovy - Plánice 5:3.

Na palubovce plánické haly to pak pěkně jiskřilo, ale Plánici, byť se hodně snažila, se už povedlo jen kosmeticky upravit výsledek, který znamenal jejich prohru poměrem 3:5. Naopak pro Neznašovy to bylo vítězství v tomto soutěžním ročníku premiérové a tudíž zisk prvních tří bodů. Tento duel příliš fotbalové krásy nepřinesl, byl to spíše boj, ale gólové momenty nechyběly.

Ovšem co se nestalo v úvodním utkání, to nabídl druhý zápas čtvrtého hracího dne. O pěknou halovou podívanou se postaraly bolešinské Kobry a chanovické Andělky. Aktivnější na začátku byly Kobry, ale jejich kanonýrky si vylámaly zuby na skvěle chytající brankářce Andělek Renatě Klembarové. A že ji opravdu zasypaly spoustou střel i pokusů po pěkných kombinačních akcích. Klembarová kapitulovala v osmé minutě hry, kdy byla krátká na zakončení Kobry Novákové.



Hrálo se ve svižném tempu, s kombinacemi na obou stranách, nechyběly ani střelecké pokusy. Další branka padla v patnácté minutě utkání, a byla výsledkem úsilí Andělek, které srovnaly průběžný výsledek střetnutí. Tři minuty před poločasovou přestávkou se Kobra znovu ujala vedení, když parádní akci předvedla dvojice Kober: Hana Hájková bleskurychle rozehrála rohový kop a hbitě si nabíhající Monika Farná se nemýlila.

4. kolo zimní DAFL: Andělky Chanovice - Kobra Stars Bolešiny 2:3.

Obraz hry se nezměnil ani po obrátce, akce střídala akci a kanonýrky gólmanky nešetřily. Ve 34. minutě se ale znovu Andělkám povedlo vyrovnat. Už se zdálo, že o vítězkách bude muset rozhodnout penaltový rozstřel, ale smutek do řad chanovických Andělek vnesla fotbalistka Tereza Nováková, která svým třetím gólem v zápase rozhodla o tom, že všechny tři body braly Kobry, a to doslova v hodině dvanácté - ve 49. minutě hry.



Poslední duel 4. kola přinesl porci čtrnácti gólů. A všechny padaly do jedné brány - do té klášterských Devilek. S chutí si tak zastřílely Křečandy, které potvrdily formu a své soupeřky doslova rozstřílely. Byť se Devilky snažily chvíli s Křečandami držet herně krok, na rozjetý Mochtín, jemuž hala evidentně svědčí, to bylo málo. Při střelecké chuti byla hlavně Veronika Kaslová, která dala pět branek, čtyřmi góly se blýskla Petra Čubanová. Brankářka Křeče Pavlína Bučková dokonala svůj osobní hattrick, vychytala totiž třetí nulu v řadě.



Křečandy, které dosud nezaváhaly, s dvanácti bodíky kralují průběžnému pořadí, ale na paty jim šlapou bolešinské Kobry, které ztrácí na Křeč tři body, o které přišly právě s Křečí. Na opačném pólu tabulky je Plánice, jejichž bodové konto zeje prázdnotou. Tři body mají Devilky, Andělky i Neznašovy. Řenče pak šest…

Sokolky Neznašovy – Plánice 5:3

Poločas: 2:2. Branky: 8. a 36. Tereza Mundlová, 16. Lucia Elisabeth Dubská, 35. Martina Rendlová, 39. Magdalena Hrachová – 5. a 43. Zuzana Roubová. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Václav Pressl. Sokolky Neznašovy: Magdalena Hrachová – Tereza Mundlová, Anna Mundlová, Martina Hrachová, Natálie Hrachová, Jitka Maňasová, Kristýna Jaklová, Lucia Elisabeth Dubská, Dana Langmajerová. Plánice: Hana Procházková – Zuzana Roubová, Jana Makovcová, Karolína Makovcová, Lenka Roubová, Valérie Brožíková, Tereza Sládková, Irena Ludvarová, Marta Lupoměská, Natálie Janotová, Petra Voldřichová.



4. kolo zimní DAFL: Sokolky Neznašovy - Plánice 5:3.



Andělky Chanovice – Kobra Stars Bolešiny 2:3

Poločas: 1:2. Branky: 15. Michaela Vonášková, 34. Jana Hozmanová – 8. a 49. Tereza Nováková, 22. Monika Farná. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Václav Pressl. Andělky Chanovice: Renata Klembarová – Michaela Vonášková, Veronika Šafandová, Jana Hozmanová, Petra Vlčková, Zuzana Cikánová, Bára Kodýdková, Jana Dudová. Kobra Stars Bolešiny: Barbora Babková – Tereza Nováková, Monika Farná, Hana Hájková, Eva Kováříková, Tereza Drastich, Michaela Röschelová.



4. kolo zimní DAFL: Andělky Chanovice - Kobra Stars Bolešiny 2:3.



PS Křeč Mochtín – Devils Klášter 14:0

Poločas: 9:0. Branky: 7., 8., 13., 17. a 19. Veronika Kaslová, 14., 25., 40. a 42. Petra Čubanová, 14. a 49. Markéta Rajalová, 10. Marie Hofmeisterová, 37. Yvetta Chmelová, 42. Michaela Müllerová. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Václav Pressl. Sestava PS Křeč Mochtín: Pavlína Bučková – Yvetta Chmelová, Markéta Rajalová, Petra Čubanová – Marie Hofmeisterová, Veronika Kaslová, Michaela Müllerová, Aneta Michlová. Sestava Devils Klášter: Karolína Dlouhá – Lucie Sedláčková, Hana Křížová, Karin Kepková, Denisa Milotová, Marcela Škopková, Markéta Milotová.



Aktuální tabulka zimní Dívčí amatérské fotbalové ligy: 1. PS Křeč Mochtín (29:3, 12 bodů), 2. Kobra Stars Bolešiny (18:3, 9 bodů), 3. Topovky Řenče (16:13, 6 bodů), 4. Andělky Chanovice (13:21, 3 body), 5. Sokolky Neznašovy (9:16, 3 body), 6. Devils Klášter (10:27, 3 body), 7. Plánice (9:21, 0 bodů).

Všechna videa a fotky ze 4. kola zimní DAFL najdete v galerii tohoto článku.

