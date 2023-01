Lépe derby týmů z jižního Plzeňska a sousedů (Klášter, Řenče) v průběžné tabulce začaly Topovky Řenče, kterým se mezi tři tyče po pauze vrátila zkušená brankářka Michaela Čechová, a už po čtyřech minutách hry vedly o dva góly. Ale bojovné Devilky to nepoložilo a ve dvanácté minutě daly kontaktní gól.

V prvním dějství střetnutí ještě jednou každá z brankářek lovila míč ze své sítě a tak k poločasové přestávce šly s hubeným jednobrankovým náskokem Topovky. Těm vyšel lépe i začátek druhé půle a odskočily soupeřkám na rozdíl tří branek. Devilkám poté čas ubíhal mnohem rychleji, v předposlední minutě ještě vykřesaly jiskřičku naděje a možná pomýšlely i na bodík, když v poslední minutě přidaly další gól. Ovšem čas byl neúprosný a víc už jim nedovolil.

Zdroj: Yvetta Chmelová

Ve druhém utkání nakonec potvrdily roli favoritek vedoucí Křečandy, ale jejich vítězství nad Sokolkami z Neznašov se nerodilo lehce. Než se totiž Křečandy rozkoukaly, prohrávaly o dva góly. Zaskočený lídr se nemohl dostat do tempa, což ale pak zdravě naštvalo Marcelu Voráčovou, která nejdříve z poloviny hřiště přesnou pumelicí vymetla pavučinky v šibenici neznašovské brány a v závěru poločasu z těžkého úhlu tvrdou a opět přesnou střelou vyrovnala.

Zatímco letní soutěž se Křečandám moc nepovedla, hala jim svědčí o poznání více než trávník.Zdroj: Matěj Weber

Ani po obrátce to nebylo ze strany Křeče to pravé ořechové, ale určité zlepšení bylo viditelné, a přineslo i góly. Byť Neznašovy bojovaly, Křečandy se ujaly dvoubrankového vedení. Sokolky ještě snížily, ale pak už se trefovaly jen hráčky Mochtína. V závěrečných minutách se na palubovce plánické sportovní haly hodně přitvrdilo a docela se i jiskřilo. A byť se Sokolky snažily, Křečandy už zvrat nepřipustily a zápas dotáhly do vítězného konce (zvítězily 7:3).

Jasnou záležitostí bolešinských Kober byl poslední duel sedmého hracího dne. Kobry si v tomto utkání proti domácí Plánici s chutí zastřílely a potvrdily roli papírových favoritek. Čestný úspěch Plánice zaznamenala Valerie Brožíková.

Kobry dotírají na PS Křeč Mochtín.Zdroj: Yvetta Chmelová

Sedmé kolo uzavřelo první polovinu soutěže, které dál kralují zatím stoprocentní Křečandy. Na paty jim ale šlapou druhé Kobry, které na lídra ztrácí pouhé tři body. Vedoucí dvojice se zbytku startovního pole bodově utrhla - třetí Topovky ztrácí už šest bodů. Stejný počet bodů mají i čtvrté Devilky.

Následují dva šestibodové týmy, Andělky a Sokolky. Zatím na lepším místě – pátém - jsou díky výhře ve vzájemném utkání Andělky. Tabulku uzavírá Plánice, jejíž bodové konto dosud zeje prázdnotou. Střelecky v prvním letošním kole výrazněji žádná z amatérek nevyčnívala, několik se jich trefilo do černého dvakrát, a tak se do listiny kanonýrek zapsalo celkem dvacet hráček.

Topovky Řenče - Devils Klášter 5:4

Poločas: 3:2. Branky: 4. a 31. Magdaléna Roušalová, 1. Denisa Růžičková, 19. Michaela Jehlíková, 29. Adriana Turková – 12. a 49. Růžena Sinkulová, 24. Hana Křížová, 50. Denisa Milotová. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. Sestava Topovky Řenče: Michaela Čechová – Adriana Turková, Veronika Ondřejková, Magdaléna Roušalová, Zuzana Tůmová, Hedvika Sýkorová, Denisa Růžičková, Michaela Jehlíková. Sestava Devils Klášter: Karolína Dlouhá – Lucie Sedláčková, Denisa Milotová, Marcela Škopková, Hana Křížová, Růžena Sinkulová, Tereza Bělová.



Sokolky Neznašovy – PS Křeč Mochtín 3:7

Poločas: 2:2. Branky: 7. a 35. Magdalena Hrachová, 2. Tereza Mundlová – 16. a 23. Marcela Voráčová, 29. Klára Malá, 31. Marie Hofmeisterová, 37. Veronika Kaslová, 45. Petra Čubanová, 48. Valentýna Němcová. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. Sestava Sokolky Neznašovy: Dana Francová – Tereza Mundlová, Anna Mundlová, Dana Langmajerová, Natálie Hrachová, Magdalena Hrachová, Jitka Maňasová, Lucia Elisabeth Dubská, Kristýna Jaklová. Sestava PS Křeč Mochtín: Pavlína Bučková – Yvetta Chmelová, Petra Čubanová, Markéta Rajalová, Marcela Voráčová, Marie Hofmeisterová, Veronika Kaslová, Valentýna Němcová, Michaela Müllerová, Klára Malá.



Kobra Stars Bolešiny – Plánice 7:1

Poločas: 5:0. Branky: 2. a 13. Hana Hájková, 16. a 28. Tereza Nováková, 21. a 31. Monika Farná, 9. Jana Mazánková – 27. Valerie Brožíková. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. Sestava Kobra Stars Bolešiny: Barbora Babková – Monika Farná, Tereza Nováková, Jana Mazánková, Tereza Drastich, Eva Kováříková, Hana Hájková, Michaela Röschelová. Sestava Plánice: Martina Brožíková, Valerie Brožíková, Lenka Roubová, Irena Ludvarová, Marta Lupoměská, Helena Pliešovská, Jana Makovcová, Karolína Makovcová, Natálie Janotová, Arleta Liebermanová.

