Úvodní utkání nového ročníku nejvyšší tuzemské soutěže proměnili v naprostou exhibici. Futsalisté SK Interobal Plzeň, úřadující mistři republiky, deklasovali v pátek večer na domácí palubovce nováčka z Baníku Chomutov vysoko 18:0 a slaví první tři body do tabulky.

VIDEOSESTŘIH: SK Interobal Plzeň - Baník Chomutov 18:0. | Video: SK Interobal Plzeň

„Vysoká výhra. Dopadlo to přesně tak, jak jsme si na začátek nové sezony přáli. Do zápasu naskočili všichni a skoro všechno, do čeho jsme kopli, skončilo v brance. Snad se nám v příštím zápase rozstřílí i Kaká, kterému to dnes asi nebylo souzeno," dobíral si tak trošku brankář Ondřej Vahala jednu z nových akvizic Interobalu. Zkušený gólman pak ocenil i skvělé fanoušky.

„Děkujeme jim, opět skvěle fandili jakou minulou sezonu a já věřím, že jich příště do haly dorazí ještě víc," přeje si ostřílený brankář Plzně.

K zápasu se pro svazový web vyjádřil i futsalista Baníku Lukáš Vlach. „Do zápasu jsme vstoupili dobře a prvních deset minut jsme drželi s Plzní krok. Zodpovědně jsme bránili a plnili vše, co jsme si v kabině řekli," těšilo jej.

Následně ale domácí favorit přebral otěže otvíracího zápasu pevně do svých rukou. „Pak se projevila kvalita soupeře a naše nezkušenost, kdy jsme dostali během chvíle čtyři góly a přestali jsme hrát. Musíme se z toho poučit a pracovat dál. Příští týden to budeme chtít doma odčinit před našimi fanoušky a získat první tři body," burcuje chomutovský plejer svůj futsalový tým ze severu Čech.

SK Interobal Plzeň - Oxyworld Baník Chomutov 18:0

Poločas: 8:0. Branky a nahrávky: 6. Křivánek (Kaká), 11. Vnuk z penalty, 11. Křivánek, 12. Němec (Vnuk), 15. Vitinho (Vnuk), 16. Křivánek (Vnuk), 17. Rešetár (Knobloch), 18. Vitinho, 21. Křivánek (Buchta), 21. Vnuk (Křivánek), 23. Knobloch (Vnuk), 27. Křivánek (Vnuk), 29. Kozár (Mikuš), 31. Vitinho (Kaká), 33. Mikuš (Knobloch), 35. Knobloch (Křivánek), 36. Vnuk (Mikuš), 40. Knobloch (Mikuš). Rozhodčí: Řeháček, Milner – Zlatník. ŽK: 1:3 (39. Knobloch - 8. a 27. Jelínek, 11. Krok). ČK: 0:1 (27. Jelínek). Diváci: 255. Sestava SK Interobal Plzeň: Němec (18. až 27. Fořt, 27. Vahala) – Rešetár, Vnuk, Křivánek, Knobloch, Rick, Kozár, Vitinho, Kaká, Buchta, Mikuš. Trenér: Marek Kopecký. Sestava Oxyworld Baník Chomutov: Nejedlý (B. Klíma) - D. Klíma, Krok, Jelínek, Vlach, Kadlec, Kibal, Liška, Drbohlav. Trenér: Jan Brič.

