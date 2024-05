Futsalisté plzeňského Interobalu vyhráli ve finálové sérii i podruhé na domácí palubovce Chrudimi, v Heřmanově Městci tentokrát dvěma góly Brazilce Kaká otočili na 2:1. V pátek už doma můžou slavit titul, hraje se od 18 hodin.

Ve druhém finálovém utkání plzeňský Interobal s Chrudimí doma prohrál 2:5. V pátek ale bude mít za stavu 2:1 na zápasy mečbol. V pondělí totiž i podruhé zvítězil na palubovce soupeře. | Foto: Jindřich Schovanec

Chrudim šla i ve druhém domácím utkání do vedení, když v 10. minutě putoval míč po brazilské ose André - Ewerton - Igor a posledně jmenovaný zblízka otevřel skóre - 1:0 pro Chrudim. Ale ještě do přestávky bylo srovnáno, to levačkou přesně zamířil Kaká, který předtím dvakrát trefil tyč – 1:1.

„Začali jsme dobře, měli jsme šance a závary, ale pak jsme bohužel dostali po našem rohu z brejku jeden gól. My jsme si ale něco řekli a šli jsme si za tím,“ zhodnotil první poločas pro svazový web plzeňský kouč Marek Kopecký.

Zdroj: Youtube

Od začátku druhé půle zvolila Chrudim power play, hrála s kapitánem Zárubou na místě gólmana, ale Interobal to slušně bránila a naopak podruhé sám udeřil. Domácí brankář sice skvěle zneškodnil střelu Vnuka, ale po následném souboji kopali hosté penaltu, kterou Brazilec Kaká tentokrát proměnil – 1:2.

„Klobouk dolů před klukama, jak power play soupeře vydrželi a ubránili. Říkal jsem jim, že musíme být maximálně koncentrovaní a myslím si, že jsme to zvládli. Máme druhý bod a přesouvá se to k nám, máme teď trochu delší čas na regeneraci,“ těšilo kouče Interobalu.

Třetí finálové utkání, do něhož nastoupila Chrudim kvůli trestu bez své brankářské jedničky Espindoly, bylo hodně vyhrocené. Ve 34. minutě viděl červenou kartu trenér domácích Alessio a v poslední minutě pak i jeho asistent Horák. Čtvrtý zápas se hraje v plzeňské městské hale na Slovanech v pátek od 18 hodin.

FK Chrudim – Interobal Plzeň 1:2

Poločas: 1:1

Branky: 10. Igor – 16. a 25. (pen.) Kaká

Sestava Interobalu: Vahala – Rick, Rešetár, Kozár, Vnuk, Kaká, Holý, Mikus, Křivánek, Vitinho, Knobloch, Künstner.