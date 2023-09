Ne, ani na čtvrtý pokus to nevyšlo. Florbalisté plzeňského FbC podlehli v nedělním utkání 4. kola první ligy doma Chomutovu 3:4 po nájezdech a nadále v aktuálním ročníku čekají na první tříbodový zisk.

1. liga, 4. kolo: FbC Plzeň (na snímku florbalisté v modrých dresech) – DDQ Florbal Chomutov 3:4 po nájezdech. | Foto: FbC Plzeň / Dominik Síbr

Proti Severočechům plzeňští florbalisté přitom dvakrát v úvodní třetině vedli, ale hosté dokázali ještě do konce první sirény zásluhou dvou tref Ericha Kellermanna srovnat. Ve 26. minutě se Chomutov poprvé dostal do vedení, ale to až do konce neudržel. V čase 52:25 totiž po přihrávce Čelakovského srovnal stav zápasu na 3:3 pětadvacetiletý útočník Václav Zábran.

V pěti minutovém prodloužení diváci v ochozech Městské sportovní haly v Plzni na Lokomotivě branku neviděli, a tak o majiteli druhého bonusového bodu musela rozhodnout až trestná střílení. V nájezdech nakonec byli úspěšnější hosté, rozhodující branku dal Filip Samuel Dušek. „Byl to vyrovnaný zápas, podobně jako poslední dvě kola. V těchto zápasech nás trápí finální útočná fáze, jsme schopní se na soupeřovu polovinu dostat, jsme schopní tam podržet míček a hrát, ale ta koncovka nám chybí,“ žehral plzeňský trenér Matouš Hrdlička.

„V zápase proti Chomutovu jsme pak stáhli hru na dvě lajny, podařilo se nám dotáhnout úzký náskok soupeře, získali jsme alespoň bod, ale doufali jsme určitě ve víc. Teď se musíme dobře připravit na další zápasy,“ doplnil kouč FbC.

Už ve sváteční čtvrtek (28. září 2023) jedou plzeňští florbalisté do Brna, kde od 17 hodin změří síly s domácím Sokolem I EMKOCase Gullivers. V neděli pak Západočeši ve stejný čas hostí doma Pantery z Otrokovic.

Třetiny: 2:2, 0:1, 1:0 – 0:0. Branky a nahrávky: 3. Němeček (Nový), 15. Tomášek (Zábran), 53. Zábran (Čelakovský) – 12. Kellermann (Nevšímal), 17. Kellermann (Martin), 26. Skuhrovec (Novotný), rozhodující nájezd Dušek. Rozhodčí: John, Starý. Vyloučení: 3:3. Využití přesilových her: 2:1. Diváci: 143. Hala: MSH Lokomotiva Plzeň. Sestava FbC Plzeň: Bezděk, Palatínus – Hájek, Nový, Plachý, Buchta, Brabec, Vyčíchlo, Zábran, Horažďovský, Mrvík, Němeček, Tomášek, Täuber, Čelakovský, Ozom, Manas. Trenér: Matouš Hrdlička.

Ostatní výsledky 4. kola: Florbal Ústí - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 11:3, Kanonýři Kladno - TJ Znojmo LAUFEN CZ 4:5, FbC Respect Hradec Králové – Goldea Panthers Otrkovice 3:6, FBC Štíři České Budějovice - FBC Letka Toman Finance Group 2:3 po prodloužení, Bulldogs Brno – FBŠ Hummel Hattrick Brno 10:4, ASK Orka Čelákovice – Fat Pipe Start98 6:5 pro prodloužení.

