Na palubovce plánické sportovní haly ovšem absence zvýšené motivace rozhodně znát nebyla a fotbalové amatérky z Pošumaví a z jižního Plzeňska srdnatě bojovaly o každý míč a každou hratelnou píď hřiště.

Rozjeté Topovky Řenče, které v letošní části soutěže kosily jednoho favorita za druhým, chtěly navázat na úspěšnou šňůru a potvrdit skvělou formu i v posledním utkání soutěžního ročníku 2021/2022 proti domácí Plánici. Ovšem v první půli se jim nedařilo úspěšně zakončovat vypracované akce a ujala se pouze jediná střela. Byly to naopak jejich soupeřky, které se v závěru prvního poločasu góly dostaly do vedení s dvoubrankovým náskokem.

10. kolo DAFL: Andělky Chanovice (rudé jako Sparťanky) vs. Kobra Stars Bolešiny (fotbalistky v růžových dresech) 4:6.Zdroj: Yvetta Chmelová

A zdálo se, že Plánice zadělala na velké překvapení. Jenomže Topovky flintu do žita nehodily a po obrátce přidaly na svých fotbalových motorech vyšší rychlostní stupeň a začaly dávat i góly. Nakonec se jim povedl husarský kousek v podobě zvratu, a tak braly plný počet bodů za těsné vítězství 3:2.

Bláznivý zápas vyhrály šampionky

O otočky nouze nebyla ani ve druhém duelu, který proti sobě svedl už jisté zimní královny z Kobry Stars a chanovické Andělky. Skóre zápasu otevřely Andělky, ale děvčata z Bolešin záhy třemi slepenými góly stav otočila. Jenomže po poločasové přestávce se obdobný kousek povedl i Andělkám, které rázem strhly vedení znovu na svou stranu.

Kobrám ale v arzenálu zbyla dostačující dávka jedu, se kterou Andělky nepočítaly a ve zdravotnickém kyblíčku neměly injekci protilátek. Poslední slovo, především tedy to střelecké, měly totiž právě Kobry, jež si vypracovaly v předposlední minutě hry dvoubrankový náskok, který si udržely až do závěrečného hvizdu arbitra Petličarovského. Při chuti byla především bolešinská Monika Farná, autorka čtyř gólů.

Na poslední utkání závěrečného hracího dne netrpělivě čekala hlavně Plánice, která by v případě neúspěchu Devilek proti Křeči, zůstala na svém – tedy konečném pátém místě. Jenomže favorizované a už jisté stříbrné medailistky Křečandy selhaly, a jejich výkon se nesl ve stejném duchu, jako jejich předchozí vystoupení, ve kterém podlehly Kobrám 0:3 a přišly o naději na zlato. V zápase proti Devilkám se trápily, a to především střelecky. To naopak Devilky se nesly na úplně jiné vlně - parádní, famózní, nezastavitelné…

Svatba, hattrick, tři body, ale i strach o protihráče. Do akce musela sanitka

A s chutí si proti Křečandám zastřílely. I když Křeč ve druhé půli přidala a zabránila tak alespoň trochu velkému výprasku, výsledkem se i přesto rozhodně nikomu a nikde chlubit nebude. Devilky překvapivě zvítězily 8:4 a právě toho se nejvíc obávala už zmiňovaná Plánice, kterou tak Devilky z Kláštera odsunuly na poslední místo konečné tabulky. Těsně pod bednou skončily Topovky Řenče a páté již zmiňované Devilky. Neznašovy již dřívě ze sezony odstoupily.

Topovky Řenče – Plánice 3:2

Poločas: 0:2. Branky: 28. Magdaléna Roušalová, 38. Denisa Růžičkov, 40. Veronika Kaslová – 21. a 22. Marta Lupoměská. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. Topovky Řenče: Hedvika Sýkorová – Adriana Turková, Veronika Ondřejková, Magdaléna Roušalová, Eva Klírová, Veronika Kaslová, Denisa Růžičková, Barbora Kozlová. Plánice: Martina Brožíková – Zuzana Roubová, Lenka Roubová, Valérie Brožíková, Marta Lupoměská, Karolína Makovcová, Jana Makovcová, Karolína Polenová.



Andělky Chanovice – Kobra Stars Bolešiny 4:6

Poločas: 1:3. Branky: 11. a 27. Simona Toningerová, 28. Petra Vlčková, 30. Veronika Marešová – 14., 16., 38. a 49. Monika Farná, 13. Eva Kovaříková, 47. Tereza Nováková. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. Andělky Chanovice: Renata Klembarová – Simona Toningerová, Jana Dudová, Petra Vlčková, Veronika Marešová, Zuzana Cikánová, Veronika Šafandová, Michaela Vonášková. Kobra Stars: Barbora Babková – Jana Nováková, Tereza Nováková, Monika Farná, Eva Kovaříková, Michaela Röschelová, Tereza Podmajerská.



Devils Klášter – PS Křeč Mochtín 8:4

Poločas: 6:1. Branky: 23., 24. a 50. Šárka Andělová, 4. a 18. Marcela Škopková, 9. a 16. Denisa Milotová, 34. Lucie Diblíková – 44. a 49. Petra Levá Strnadová, 17. Veronika Petrů, 30. Marie Hofmeisterová. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. Devils Klášter: Karolína Dlouhá – Lucie Diblíková, Šárka Andělová, Marcela Škopková, Tereza Bělová, Denisa Milotová. PS Křeč Mochtín: Pavlína Bučková – Yvetta Chmelová, Veronika Petrů, Gabriela Kaňáková, Petra Levá Strnadová, Marie Hofmeisterová, Michaela Müllerová.



Konečná tabulka: 1. Kobra Stars (57:21, 26 bodů), 2. PS Křeč Mochtín (39:34, 19 bodů), 3. Andělky Chanovice (44:32, 15 bodů), 4. Topovky Řenče (37:38 bodů), 5. Devils Klášter (38:67, 9 bodů), 6. Plánice (28:49, 7 bodů).

Autoři: Yvetta Chmelová, Martin Mangl

