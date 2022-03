Talentu nevyšel už vstup do zápasu. V polovině 11. minuty prohrával 3:6. Na začátku 17. minuty se dostal do vedení 8:7, ale čtyři minuty před koncem prvního poločasu opět vedlo Brno. Do šaten se šlo za stavu 13:14.

Ve druhé půli domácí házenkáři stále dotahovali náskok Brna. Krátce po polovině druhého dějství už ztrácel Talent tři góly – 21:24. Za stavu 23:26 se favoritovi podařilo srovnat na 26:26 a 68 vteřin před koncem druhého poločasu Plzeň vedla 28:27. Hosté ovšem srovnali a Talent nevstřelil rozhodující gól z posledního útoku – 28:28.

„Myslím si, že jsme to zahráli dobře. Ale tu situaci chci ještě vidět na videu. Dostali jsme se do dobré střelecké pozice, ale jestli šlo o průraz, nebo měla být sedmička, je už jedno. Zápas jsme měli rozhodnout dříve, nikoliv v poslední vteřině,“ prohlásil trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Ve třetí sérii sedmiček vychytal brněnský gólman Bavlnka Škvařila a ve čtvrté sérii domácí Šmíd Ratkovského. V šesté sérii uspěl Kocich, ale Douda minul branku. Bylo rozhodnuto. „Sedmičky jsou vabank. Za poslední tři nebo čtyři roky jsme je v play-off neprohráli. Někdy se to stát muselo. Spíše jde o to, že jsme dopustili, že zápas rozhodovaly sedmičky. Zápas si musíme důkladně rozebrat, ale na druhou stranu je pravda, že Brno tady odehrálo dobrý zápas,“ řekl Štochl.

Průběh zápasu podle něj ovlivnil špatný začátek utkání ze strany jeho svěřenců. „Neproměňovali jsme gólové situace a tím jsme Brno nechávali v malém náskoku. Dotahování ztráty stojí síly a soupeř cítí šanci, že by ten zápas mohl zvládnout. Na druhou stranu jsem rád, že jsme dokázali srovnat,“ uvedl Štochl.

Druhý čtvrtfinálový zápas se hraje až příští středu od 17 hodin v hale na Slovanech, protože tuto neděli od 16 hodin čeká plzeňské házenkáře první mač čtvrtfinále Evropského poháru EHF ve Švédsku s týmem Alingsas.

„Nejradši bych hned hrál s Brnem, abychom porážku ze sebe dostali a odčinili ji,“ vyjádřil se plzeňský trenér Petr Štochl.

