„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. Ve druhé půli se obraz hry už změnil a předváděli jsme házenou, kterou si představujeme, tedy rychlou, dynamickou a bez ztrát míčů. Zápas jsme, v uvozovkách, poměrně snadno otočili. Nicméně bez nasazení a bez chuti a bez prvních tří nebo čtyř minut, kdy jsme vyhráli 5:0, tak bychom se s Kopřivnicí tahali až do konce zápasu,“ uvedl Štochl.

Po třech a půl minutách druhého poločasu Plzeň už vedla 18:17.Kopřivnice držela krok s úřadujícími mistry do 50. minuty. Za stavu 27:27 domácí vstřelili pět gólů v řadě – 31:27. Zápas nakonec dotáhli do vítězství 34:28.

První gól reprízy čtvrtfinále play-off vstřelili domácí, a to po více než pěti minutách. Poté však Talent musel dotahovat ztrátu. Ve 20. minutě Kopřivnice vedla o čtyři branky – 11:7. Čtyřgólový náskok si udržela do konce prvního poločasu – 17:13.

V prvním poločase to s házenkáři Talent týmu Plzeňského kraje nevypadalo dobře. Nedělní utkání 6. kola extraligy začali lépe hosté z Kopřivnice, kteří po úvodní třicetiminutovce vedli 17:13, ale ve druhé půli nastal obrat a Plzeň zvítězila celkem jednoznačně 34:28.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.