Svátek národních házenkářů Čechy - Morava se konal o víkendu ve Studénce nedaleko Ostravy.Zdroj: Marie Dušková

„Do utkání jsme vstoupili lépe než v minulých letech, a to hlavně v útoku, kde jsme hráli ve skvělém tempu, nápaditě a s přesnou střelbou. A když si to ve druhé půli sedlo i v zadních řadách, utekli jsem na rozdíl více branek,“ uvedl jeden z trenérů Martin Leugner, který tým vedl s Jiřím Peškem a Ladislavem Benedou.

Snažil jsem se mít čistou hlavu, aby mě to nesemlelo, říká gólman Šmíd

Potěšilo je, že si tak mohli zahrát všichni nominovaní. „K vidění byla pěkná, kombinační házená, kdy, především v první půli, byly oba výběry velmi produktivní. Rozhodl druhý poločas, ve kterém výběr Čech dokázal být v útoku produktivní i nadále a zaslouženě zvítězil," doplnil ho moravský protějšek Vít Horáček, který tým vedl společně s Rostislavem Michalíkem.

Z Plzeňska se do statistik nejvíce zapsal kapitán týmu Ondřej Hošťálek z Příchovic, autor sedmi branek. Obranu dirigoval jeho oddílový kolega Václav Brada. Ve druhé půli nastoupili i Jan Jahoda (Tymákov) a mladíci Michal Krásný (Nezvěstice), Daniel Vacikar a Jakub Kugler (oba Tymákov).

Svátek národních házenkářů Čechy - Morava se konal o víkendu ve Studénce nedaleko Ostravy.Zdroj: Marie Dušková

Navlas stejným výsledkem skočilo utkání žen Západu a Východu, v němž se 16 vstřelenými brankami blýskla Pavla Šmídlová. „Tým Východu oproti loňsku o dvě hráčky posílil a dával najevo, že si na nás věří. To nás ještě více namotivovalo a daly jsme jasně najevo, že s námi to budou vždycky těžké,“ hlásila trenérka Vendula Šmídlová, která vedle svojí dcery vyzdvihla výkon obou brankářek Soni Hamplové (Přeštice) a Terezy Kuglerové (Tymákov).

PODÍVEJTE SE jak Zubřan Douda zařídil Talentu další boj o zlato

„Navíc se nám je povedlo dobře prostřídat. Myslím, že to bylo bojovné a tvrdé, ale férové utkání,“ doplnila trenérka žen Západu, které pomáhala Petra Bendová. „I když jsme vybrali na Východě momentálně to nejlepší nestačilo to. Utkáni ale mnělo náboj a bylo vyrovnané, holkám velká poklona. Rozhodl perfektní výkon útočnice Pavly Šmídlové," souhlasil i Rostislav Bajtek, jenž vedl společně s Boženou Laštičkovou a Jiřím Sychrovským družstvo Východu.

Záznam z obou utkání ve Studénce odvysílá ČT Sport ve středu od 19.45 hodin.

Muži: Morava – Čechy 18:23

Poločas: 12:14. Branky: A. Falhar a Kratochvíl 5, Michalus a Urbanec 3, Cieslar 2 - Kučera 9, Hošťálek 7, Práchenský 4, Sýkora 2, Kugler 1.



Ženy: Východ – Západ 18:23

Poločas: 9:10. Branky: Vošlajerová 9, Poláčková 4, Kotlářová a Dostálová 2, A. Henclová 1 - Šmídlová 16, J. Levorová a Kalčíková 3, Bittnerová 1.



Junioři: Morava – Čechy 23:22 (12:10).

Juniorky: Východ – Západ 23:22 (11:10).