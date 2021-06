V softbale není souboj pohlaví až tak neobvyklou záležitostí, chlapci a dívky hrají společně až do kadetských kategorií, ve variantě slowpitch dokonce nastupují i ženy a muži společně. Ale na vrcholné úrovni to byla rarita.

Česká reprezentace žen i s Martinou Bláhovou z Merklína v sestavě zvolila v přípravě na evropský šampionát souboj s extraligovými muži Slavie VŠ Plzeň (3:5).

„Byl to nevšední zážitek. Softbal hraju 30 let a tohle bylo moje poprvé…,“ usmál se Lukáš Juriga, hrající trenér Slavie VŠ Plzeň, který utkání domlouval s koučem žen Vojtěchem Albrechtem.

„On měl jediné přání, abychom nešli do nějakého střetu. Přece jen děvčata jsou drobnější, zatímco my jsme většinou stokiloví fotrové. Ale zase nás ujistil, že nám jejich nadhazovačku bude držet na uzdě,“ připomněl Veroniku Peckovou, která je největší osobností české reprezentace softbalistek a má zkušenosti i z Japonska a Tchaj-wanu.

A co říkal Lukáš Juriga na vítězství svého týmu?

„Popravdě jsem vůbec netušil, jakým výsledkem to může skončit. O výsledek nám nešlo, brali jsme to hlavně jako službu holkám. Jen jsem měl obavu, aby to nedopadlo naším fiaskem,“ připustil Lukáš Juriga.

To se nestalo a výhra nad reprezentací žen může být pro muže Slavie VŠ Plzeň povzbuzením do dalších extraligových bojů, kde nováček nejvyšší soutěže čeká na první bodový zisk.