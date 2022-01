Ten se hned v úvodním vystoupení na šampionátu postaral osobně o jeden historický zápis do statistik. Ve třetí minutě zápasu s Ruskem vstřelil první gól Slováků na Euru a navíc poslal svůj tým do vedení.

„Z gólu jsem měl samozřejmě radost, ale věděl jsem, že je to jenom začátek a nic to neřeší,“ vyprávěl Peter Kozár po zápase, který jeho tým vysoko prohrál 1:7. „Chtělo to udržet vedení co nejdéle a z brejků se pokusit přidal další góly. To se nám však nepodařilo,“ litoval kapitán slovenské reprezentace.

„Za to úsilí a roky, které Peter věnuje futsalu, jsem mu první gól na Euru přál. Ukázal se jako správný kapitán,“ chválil Kozára trenér Marián Berky.

Fortuna vzala pod křídla také fotbalisty plzeňské Viktorie

Společně s Kozárem jsou ve slovenském národním týmu i další dva hráči plzeňského Interobalu Gabriel Rick a Patrik Zdráhal. Slováky ani vysoká porážka na úvod nesrazila a po remíze 2:2 s Polskem porazili Chorvatsko, což jim zaručilo postoup do vyřazovací fáze šampionátu, na němž čeští futsalisté chybí.

Kozár si připsal vstřelený gól i dvě asistence v rozhodujícím zápase s Chorvatskem (5:3), v němž odehrál celé utkání v elitní formaci i Rick, v průběhu druhé poločasu naskočil na palubovku i Zdráhal. Teď už se chystají na souboj s favorizovaným Španělskem, který se hraje v úterý od 20.00 hodin v Ziggo Dome v Amsterodamu.

„Ahojte, pozdravujeme vás z Nizozemska do Plzně a děkujeme za podporu. Držte nám palce i ve čtvrtfinále proti Španělsku,“ poslala trojice slovenských reprezentantů vzkaz do města piva.