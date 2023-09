Futsalisté Interobalu Plzeň vyhráli šlágr 3. kola první ligy na palubovce Slavie Praha 2:0 a udrželi si první místo v tabulce. Obě branky Plzně vstřelil Brazilec Kaká po přihrávkách Vnuka.

Slavia Praha - Interobal Plzeň 0:2, 8. září 2023. | Foto: Zdroj: fb sk interobal plzeň

V Praze se hrál tvrdý zápas, plzeňský brankář Němec nedochytal kvůli soupeřově neúmyslnému úderu do hlavy. Slávisté nasbírali pět faulů, domácí Hrdina dostal červenou kartu za druhou žlutou po střetu s Němcem.

„S futsalem to dnes nic moc společného nemělo. Škoda, že jsme nevyužili šance, které jsme měli, včetně několika brejků dva na jednoho nebo tři na dva. Naštěstí jsme to ale zvládli a do sezony vstoupili tak, jak jsme chtěli,“ řekl svazovému webu futsalista Interobalu Adam Knobloch.

Slavia Praha - Interobal Plzeň 0:2 (0:1)

Branky a nahrávky: 13. a 35. Kaká (obě Vnuk).

ŽK: 4:1. ČK: 1:0. Diváci: 220.

Sestava Interobalu: Němec (33.Vahala) - Holý, Kaká, Vnuk, Buchta, Kozár, Mikuš, Vitinho, Rick, Knobloch.

