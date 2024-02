Florbalistky plzeňské Slavie tentokrát nebodovaly. V rámci 25. a 26. kola západní skupiny první ligy žen prohrály ve Štěrboholech s Black Angels a neuspěly ani jako venkovní tým před svými vlastními fanoušky proti druhým Prague Tigers Nehvizdy. Západočešky jsou dvě kola před koncem základní části na šestém místě a zahrají si předkolo play-off.

1. liga žen, skupina západ (26. kolo): Prague Tigers Nehvizdy - FbŠ Slavia Fat Pipe Plzeň (na snímku florbalistky v šedých dresech) 6:0. | Foto: FbŠ Slavia Plzeň

Black Angels - FbŠ Slavia Fat Pipe Plzeň 3:2

„Urvaná výhra, kterou jsme potřebovali. Nebyl to zápas o florbalové kráse, ale spíš o vůli a bojovnosti," hodnotil mač asistent domácího koučeTomáš Barták. „Soupeřky velice pozorně bránily, nám to navíc ve finální fázi moc nelepilo. Vyhrát na dva vstřelené góly je složité," posteskl si trenér Plzně Vít Procházka.

Třetiny: 0:1, 2:1, 1:0. Branky a nahrávky: 25. Balejová, 36. Košťálová (Kolkusová), 57. Kolkusová (Vachulová) - 13. Přerostová (Raslová), 38. Kaslová (Lorencová). Rozhodčí: McIntosh, Novák. Vyloučení: 1:2. Využití přesilových her: 0:1. Góly v oslabení: 0:0. Střely: 44:29. Diváci: 37. Hala: SH Štěrboholy. Sestava FbŠ Slavia Fat Pipe Plzeň: Valečková, Votýpková - Ježdíková, M. Mašková, Žižková, Kopřivová, Lejbová, Přerostová, Raslová, Špetová, K. Mašková, Binědová, Košťálová, Lorencová, Kaslová. Trenér: Vít Procházka.

Gorily přemohly Strakonice, už o víkendu je čeká první zápas play-off. Soupeř?

Prague Tigers Nehvizdy - FbŠ Slavia Fat Pipe Plzeň 6:0

„Od nás to byl nejlepší zápas sezony. Chtěli jsme si vytvořit náskok hned od začátku, a to se nám povedlo. Ve zbytku utkání se hrál kvalitní a vyrovnaný florbal. Před play-off to pro nás byla skvělá prověrka, nula vzadu před skvělými fanoušky v Plzni se obzvlášť cenní. Děkujeme soupeři za zápas a za vstřícnost s prohozením pořadatelství," uvedl vedoucí Nehvizd Tobiáš Průša.

„Bohužel hned první tři dotyky soupeřek s míčkem skončily gólem, je těžké začínat s hendikepem 0:3. Holky sice bojovaly, ale i tentokrát se potýkaly se šikovností v koncovce, v tomto zápase nám navíc kvůli nepříznivému průběhu scházelo sebevědomí. Gól bychom zřejmě nedali, i kdyby se hrálo do půlnoci. Jinak si myslím, že navzdory děsivému výsledku jsme neodehráli špatné utkání," řekl malinkou chvíli po skončení utkání kouč slávistek Vít Procházka.

Třetiny: 3:0, 1:0, 2:0. Branky a nahrávky: 2. Hamerníková (Horáková), 3. Horáková (Steinbachová), 3. Prokšanová (Kvapilová), 34. Bursová (Kvapilová), 49. Horáková (Steinbachová), 59. Bursová (Kvapilová). Rozhodčí: Hofhansl, Tomášek. Vyloučení: 1:3. Využití přesilových her: 1:0. Góly v oslabení: 0:0. Střely: 18:17. Diváci: 65. Hala: Slavia VŠ Plzeň. Sestava FbŠ Slavia Fat Pipe Plzeň: Valečková, Votýpková - M. Mašková, Žižková, Suková, Kopřivová, Lejbová, Přerostová, Raslová, Špetová, K. Mašková, Binědová, Košťálová, Peteříková, Lorencová, Kaslová. Trenér: Vít Procházka.

VIDEO: Plzeň zakončila základní část porážkou v Brně, teď už vyhlíží play-down