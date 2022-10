Pozemkáři znovu vyhráli a vyšvihli se do čela tabulky

„Přes tlak v úvodních minutách jsme dostali první gól do sítě my a museli vývoj zápasu dotahovat. V tu chvíli nám došlo, že to nebudou úplní lajdáci. Dále jsme se tlačili do zakončení, ale také jsme hodně ztráceli míček kvůli nedůsledné nahrávce nebo špatnému zpracování. Po jedné z akcí jsme vybojovali a následně proměnili první trestný roh. Hra se následně odehrávala po většinu času kolem středu hřiště, kdy my jsme nebyli schopni dostat se do kruhu kvůli naší nedůslednosti a soupeř se vždy snažil projít individuálně. Do poločasu se nám podařilo přidat ještě jeden gól. Začátek druhé poloviny nás začal soupeř napadat, což mu přineslo vyrovnávací gól. Postupem času se začala ukazovat neorganizovanost protihráčů a časté propadání v obraně. To nám zajistilo třetí a čtvrtý gól. Soupeř byl velmi technický a jedna na jedna nás předčil. Do obrany se jim ale moc nechtělo. My jsme je přehráli organizovanou hrou a tahem na branku,“ řekl hráč Litic Jakub Koryťák.

Plzeň-Litice B – Dubaj Scarlet 3:1. Góly: T. Koryťák, Sochor, Linhart.

Plzeň-Litice A – Dubaj Chalifa 4:2. Góly: J. Koryťák 2, Purkart a Š. Levý.

Sestava: Nečas, Benda, Kondrát, Bystřický, Hes, Uhlíř, J. Koryťák, Kačírek, Levý, Gerlický, Purkart, Batík, Homolka.

