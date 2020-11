Po rozpačitém úvodu Západočeši nad posledním mužstvem extraligy jasně vyhráli 37:26.Domácí zpočátku tahali za kratší konec a ve 12. minutě ztráceli dva góly – 5:7. Následující pětiminutovka už byla v režii Plzně, která otočila na 10:7. Hosté ještě snížili na rozdíl jedné branky, ale po zbytek první půle náskok Talentu narostl až na šest gólů – 18:13.

„V úvodu zápasu jsme neproměnili hodně šancí. Je dost pravděpodobné, že to pramenilo z toho, že se hrálo po dlouhé době. Nicméně pro mě bylo podstatné, že jsme se dostávali relativně v pohodě do těch šancí. Neměl jsem obavy, že by se nám nepovedlo Maloměřicím gólově utéct,“ řekl trenér Talentu Petr Štochl.

Do druhého poločasu poslal do branky Karla Šmída místo Filipa Herajta. „Výměna byla plánovaná, protože jsme potřebovali oba gólmany dostat do zápasového zatížení,“ vysvětlil Štochl.

Šmíd předvedl několik skvělých zákroků, za prvních dvanáct minut dostal jen tři góly a také díky němu se Talent dostal do desetigólového trháku – 26:16. „Začátek druhé půle byl z pohledu našich gólmanů nejlepší v celém utkání,“ souhlasil trenér.

V poslední patnáctiminutovce náskok domácích narůstal až na 14 gólů (32:18 a 33:19). Hostům se v závěru podařilo snížit ztrátu na 11 branek, a tak Talent Plzeň vyhrál 37:26. „Co se týče výsledku, tak to byl poklidný zápas. Těší mě, že jsme mohli prostřídat všechny zdravé kluky,“ uvedl Petr Štochl.

V 11. kole hraje Talent na palubovce Jičína. Utkání je na programu v sobotu od 18 hodin.

Talent Plzeň - Maloměřice 37:26

Poločas: 18:13. Vyloučení: 4:1. ŽK: 2:2. Sedmimetrové hody: 4/3:1/0. Bez diváků. Sestava a branky Talentu: Herajt, Šmíd – Šindelář 1, Chmelík 5, Sedlák 2, Douda 9/1, Tonar 7/2, Vinkelhöfer 1, Kaplan 2, Stehlík 3, Říha, Linhart, Kačín 1, Režnický 6.