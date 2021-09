Domácí dvojboj se poměrně vydařil Nýřanům, které z něj vytěžili tři body za remízu 21:21 se Svinovem a výhru 19:12 nad Studénkou.

„Nebyl jsem spokojený s prvním zápasem. Zbytečně jsme ztratili bod. Na konci jsme si měli v klidu dojít pro vítězství a místo toho jsme ho málem prohráli, když měl soupeř ještě trestný hod po konci zápasu," hodnotil první duel kouč Nýřan Zdeněk Koranda, který mohl být větší radost po druhém duelu.

„V neděli to už bylo lepší. Obrana se zlepšila a znovu zachytal skvěle Venca Vild. V první části jsme akorát měli problém s gólmanem soupeře. Střeleckou smůlu jsme prolomili až po změně stran a došli jsme si v klidu pro vítězství," těšilo nýřanského lodivoda.

Nýřany - Studénka 19:12Zdroj: Deník/Veronika Zimová

Dařilo se i Tymákovu, který jel sice na výjezd v hodně okleštěné sestavě, ale přesto přivezl dvakrát plný bodový zisk. Sokol zdolal Podlázky 18:14 a Rokytnice 19:13.

„Jsme rád, že jsme to zvládli. Příliš jsme ani nečekali, že nám to takto vyjde. Blbě se to sešlo a měli jsme jen jednoho hráče na střídání. Kluci to ale odehráli výborně. V prvním zápase se nám povedlo odskočit na rozdíl pěti branek a pak jsme už vedení nepustili. I ve druhém duelu to byla taková tahanice v první části, ale před přestávkou jsme zvýšili na rozdíl tří gólů a pak jsme si to už v klidu pohlídali. Dobře zahrála obrana a také zachytal skvěle Vašek Majer," mohl být spokojený tymákovský trenér Václava Kuglera.

Nečekaně se v úvodu sezony naopak nedaří Přešticím, které po úvodním vítězství prohrály třikrát v řadě. Naposledy nestačily na Krčín 21:24 a na Opatovice 18:22.

„Bohužel se nám utkání nevydařila. Trápíme se v útoku a v obraně to z naší strany není také vůbec ono. Snad na nás nepadla nějaká deka. Teď máme dva týdny volno kromě několika hráčů, co se dostali do výběru. Tak snad dobijeme baterky a po pauze zabereme," doufá kormidelník Přeštic Rudolf Lang.

Házenkáři Nezvěstic z víkendových bojů vytěžili dva body. V domácím prostředí svěřenci trenéra Daniela Havlíčka porazili Studénku 19:14 a následně padli se Svinovem 19:22.

Stejnou bilanci mají i Příchovice, které uspěly poměrem 23:21 na horké půdě v Opatovicích a posléze nestačily 24:31 na Krčín.

„Proti Opatovicím to byla taková přetahovaná, kterou jsme nakonec zvládli lépe my. Tam jsem byl spokojený. Proti Krčínu jsme bohužel nepohlídali útok domácích, který si prakticky dělal, co chtěl. V úvodu nám utekli a vedení už nepustili. Škoda, že jsme je neudrželi víc na uzdě. I nám se střelecky dařilo a padl tak poměrně rekordní počet gólů v zápase," řekl trenér Příchovic Václav Hajžman.

Výsledky I. ligy mužů: sobotní zápasy: Podlázky - Tymákov 14:18 (8:9), Opatovice n. L. - Příchovice 21:23 (9:12), Krčín - Přeštice 24:21 (13:11), Nezvěstice - Studénka 19:14 (9:6), Nýřany - Svinov 21:21 (11:11), nedělní zápasy: Rokytnice - Tymákov 13:19 (6:9), Opatovice n. L. - Přeštice 22:18 (14:11), Krčín - Příchovice 31:24 (18:12), Nýřany - Studénka 19:12 (7:7), Nezvěstice - Svinov 19:12 (9:12).

Tabulka I. ligy mužů:

1. Sokol Krčín 4 3 – 1 – 0 97 : 86 7

2. TJ Příchovice 4 3 – 0 – 1 96 : 91 6

3. Sokol Tymákov 4 3 – 0 – 1 70 : 60 6

4. TJ S. Podlázky 5 2 – 2 – 1 89 : 90 6

5. TJ DIOSS Nýřany 5 2 – 2 – 1 104:95 6

6. S. Opatovice n/L 4 3 – 0 – 1 94 : 84 6

7. TJ S. Nezvěstice 4 2 – 0 – 2 78 : 78 4

8. Sokol Svinov 4 1 – 1 – 2 85 : 86 3

9. SK Studénka 4 1 – 0 – 3 69 : 79 2

10. TJ Přeštice 4 1 – 0 – 3 74 : 87 2

11. Sokol Rokytnice 4 1 – 0 – 3 54 : 68 2

12. TJ Avia Čakovice 4 0 – 0 – 4 65 : 71 0

Výsledky I. ligy žen: Nezvěstice - Litvínov 18:19 (10:10). Tymákov - Most 36:8 (16:2).