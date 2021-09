„Bohužel byla nachlazená, takže nemohla startovat,“ vysvětloval Jiří Mašek z pořadatelského TEMPO MAKERS. Ale olympionička, která pochází z Plánice u Klatov se ochotně účastníkům podepisoval a fotila se s nimi.

Běželo se po cyklostezce podél Úslavy za obchodním domem Baumax, kde TEMPO MAKERS pořádá závody pravidelně každé poslední úterý v měsíci. „Scházíme se pravidelně od března až září, letos poběžíme naposledy 21. září,“ doplnil Jiří Mašek s tím, že 28. září je státní svátek.

A jak závod dopadl?

Přestože výsledky nejsou v tomhle případě až tak důležité, připomeňme si aspoň vítěze jednotlivých kategorií - 11 až 15 let (1 míle), kluci: Jindřich Žáček (8:05 min.), dívky: Zuzana Maixnerová (7:53), do 10 let (800 m): Filip Fiala (3:23) a Tereza Holarová (4:24). Dospělí (5 km): Marek Dietl (18:45 min.) a Renata Převrátilová (24:31). Dospělí (10 km): Milan Hodek (37:57 min.) a Denisa Šmejkalová (47:03)

Různě po republice se T-Mobile olympijského běhu zůčastnilo přes 71 tisíc závodníků. V Plzeňském kraje se běhalo ještě ve Stříbře.