Páteční program na turnaji Euro Floorball Tour v Plzni uzavřel souboj florbalistů Česka se Švýcary. Domácí reprezentace prohrála 2:4. V sobotu od 18.30 hodin hrají Češi v městské hale na Slovanech se Švédskem.

Česko (v červeném) - Švýcarsko. | Foto: Český florbal

Češi vstřelili první gól zápasu díky Dominikovi Benešovi. Švýcaři třemi brankami ve druhé třetině obrátili vývoj utkání. Na začátku třetí dvacetiminutovky snížil Filip Langer. "Davidovi Šimkovi se otevřel prostor pro nahrávku Kubovi Gruberovi, já jsem pokračoval do branky a čekal jsem, jestli se balonek někam odrazí nebo se Kuba trefí. Odrazilo se to ke mně a naštěstí jsem stál před brankou," popsal svůj gól Langer do kamery České televize. V 51. minutě pojistil výhru Švýcarska Mendelin.