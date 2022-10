„Hosté přijeli dobře koncentrovaní a měli jsme od první čtvrtiny problém se vyrovnat agresivitě soupeře. Přesto jsme se drželi a zápas jsme nakonec zlomili v poslední části, kdy jsme odskočili na dvouciferný rozdíl. K tomu pomohl výbornou obranou Rosťa Jirák, který ubránil jejich nejlepšího střelce Jurmana. Na útočné polovině naopak dominoval Karel Aušprunk. Všichni hráči odvedli dobrou práci, ale zatím tam jsou od nás i špatné pasáže, kde se projevuje to, že nejsme tolik sehraní, protože k nám dojíždějí někteří hráči z Děčína. To by se ale mělo každým zápasem zlepšovat a náš výkon by měl jít nahoru," vysvětloval po zápase trenér Lokomotivy Erik Eisman.