Bývalý tovární jezdec Škody Kopecký získal osmý český titul v kariéře už po vítězství na srpnové Barum rallye Zlín. „Pačejovské rychlostní zkoušky byly rozmanité. Některé byly hodně rychlé, úzké, v keřích, přes horizont nebylo vidět. Těžké. Člověk se musel spolehnout na sebe a navigátora, což se mi líbilo. A pak tu byly v uvozovkách lehčí, přehlednější, kde bylo do zatáček vidět,“ řekl v cíli serveru mediasport.cz Jan Kopecký, který vyhrál sedm rychlostních zkoušek. Stejně jako druhý v pořadí Václav Pech.

„Stále se cítím stejně mladý,“ usmál se Francois Delecour po příjezdu do České republiky. „Jediný problém, který teď mám, je, že často měním auta a je potom těžší se přizpůsobit,“ doplnil.

