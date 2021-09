Už v pátek před akcí proběhl oblíbený Dětský sportovní den za účasti více než 200 dětí. Sobota pak patřila závodníkům, kteří si mohli vybrat ze dvou technických tras – delšího 55kilometrového „béčka“ s převýšením okolo 1000 metrů a kratší 38kilometrového okruhu C.

Na delší 55kilometrové trati, která jezdce zavedla i na vrchol Chlumu (416 m n. m.), bylo nejrychlejší trio jezdců z D2 Mont Merida Cycling teamu v pořadí: 1. Filip Rydval 1:50:14.9, 2. Jan Strož 1:50:17.9, 3. Marek Bartůněk 1:50:18.2. V ženách tuto kategorii vyhrála Kateřina Drhová (Česká spořitelna) v čase 2:18:06.6. Kratší trať C (38 km) zajeli nejrychleji Petr Lisičan (Unlimited KM Trading, 1:26:07.3) a Kristýna Matějková (Dovedové Křešín, 1:41:58.1).

Seriál závodů na horských kolech, který je určený pro širokou veřejnost, zavítal v sobotu do Plzně, kde se jela Plzeňská MTB 50 Kooperativy. Na loukách u svatého Jiří na Doubravce se ho zúčastnilo téměř 900 závodníků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.