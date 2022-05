Ve 33. minutě zvýšil na 3:1 Slováček. O dvě minuty později si Éverton dal vlastní gól, když si do branky srazil Rešetárovu střelu. Oba góly padly při power-play Plzně. Obrovskou možnost měl ve 37. minutě znovu Rešetár, který stál po přihrávce Künstnera před odkrytou bránou, ale v pádu nedokázal balon usměrnit do chrudimské brány. Chrudim uhájila vedení 3:2 a v sérii se ujala vedení 1:0.

"Jsem spokojený s předvedenou hrou, i když jsme nevyhráli. V prvním poločase jsme si měli více pomoct. Bylo vidět, že nám chyběly síly směrem dopředu. Jsme unavení. Tři dny od semifinále byly málo. Obrana nás stála hodně sil a dopředu jsme nebyli v první půli nebezpeční. Druhý poločas jsme odehráli skvěle. Byli jsme kousek od vyrovnání, ale Lukášovi Rešetárovi se míč před prázdnou bránou zamotal. Chrudim vyhrála, ale my jsme bojovníci. Oni musí a my můžeme. Budeme bojovat jako s Teplicemi a uvidíme, na co to bude stačit," hodnotil zápas trenér Interobalu Plzeň Marek Kopecký pro svazový web.

Podle brankáře Plzně Ondřeje Vahaly se hrál super futsal, ale oproti semifinále s Teplicemi neměli gólmani tolik práce. "Někdy to byl boj ve středu hřiště. Škoda gólu do kabin, kdy jsme si špatně rozebrali hráče při zahravání rohu Chrudimi. Porážku musíme hodit za hlavu a urvat první vítězství v pátek doma," řekl Vahala.

Utekli jsme hrobníkovi z lopaty, říkal Rešetár po postupu do finále