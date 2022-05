Brankář Plzně Ondřej Vahala si čistého konta ve finále cení více než kdy jindy, protože Interobal není defenzivním mužstvem. "Myslím si, že to byla moje první nula v sezoně. Na nulu vzadu nehrajeme, ale je pravda, že je to cesta, jak si dojít pro titul, protože máme dobré hráče na to, abychom vždy nějaký gól dali. Dobře jsme bránili, jak by řekl trenér žrali jsme palubovku, za stavu 1:0 se balon šťastně odrazil a dali jsme na 2:0. Pak jsme to už ubránili," ocenil Vahala.

Musíme to hodit za hlavu a urvat doma vítězství, říká gólman futsalistů

Třetí zápas se hraje v úterý od 20.20 hodin v Chrudimi. Východočeši jsou v této sezoně doma suverénní. "Chrudim je známá tím, že doma rozhoduje v úvodech zápasů. V prvním zápase jsme na to byli připravení, dokonce jsme si hned na začátku vytvořili dvě šance, které jsme nedali. Nicméně hráli jsme tak, jak jsme chtěli, i když jsme nebyli tolik aktivní dopředu. Za stavu 1:1 patnáct vteřin před koncem první půle jsme udělali sérii chyb při standardce, což byl jeden ze zlomových momentů zápasu. Na třetí zápas pojedeme s podobnou taktikou. Jde o to ustát prvních deset minut a pak už se s Chrudimí venku nechá hrát. To jsme ukázali loni, kdy za stavu 1:2 jsme to otočili a odvezli jsme si druhý bod ze série. Toto budeme chtít zopakovat," prohlásil Lukáš Rešetár.

"Viděl jsem semifinálové zápasy Chrudimi a venku se jí hraje hůř a tolik se jí nedaří jako doma, kde je to opravdu válec. Podporu mají i ve fanoušcích, kteří umí vytvořit bouřlivou atmosféru. Musíme se vyvarovat chyb, protože Chrudim má dobrý a zkušený mančaft, který toho bude využívat. Je lepší je ven za stavu 1:1, než kdybychom hráli o všechno a možná poslední zápas. Takže se nám tam pojede v lepší náladě a budeme tam chtít urvat výhru, abychom pak doma udělali ten potřebný třetí bod," doplnil kapitána gólman Ondřej Vahala.

FOTO: Interobal začal finálovou sérii v Chrudimi těsnou prohrou