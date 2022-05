V prodloužení branka nepadla, a tak čtvrtý duel musely rozetnout penalty. Za stavu 3:3 nastoupil do chrudimské branky Gerčák, který vychytal Holého a Seidlera. Plzeňský Vahala ve čtvrté sérii vychytal Došu, ale v té páté o titulu pro Chrudim rozhodl Éverton.

„Mrzí nás to. Ode mě a Michala Holého se čekalo, že penaltu proměníme. Chrudim udělala super věc, že dala do brány Libora Gerčáka, který nás zná. Má v sobě nějakou auru a vychytal nás. Prohru beru na sebe. Byla škoda, že jsme neudrželi vedení 2:1. Chrudim byla herně lepší, protože jich bylo více. Éverton s Torresem zahráli celou sérii dobře. My jsme poctivě bránili, ale dostali jsme hloupý gól. Je to škoda,“ řekl Michal Seidler.

Interobal prohrál v prodloužení. Chrudimi to nenecháme zdarma, slíbil Seidler

Kapitán Interobalu Plzeň Lukáš Rešetár připomněl, že i čtvrtý zápas byl hodně vyrovnaný, jako ty předchozí. "Minimálně jsme chtěli jet na pátý zápas do Chrudimi, ale penalty byly proti. Obhajoba je vždy složitá, loni se nám sešlo všechno, ale letos tolik ne, a proto máme stříbro. Pro mě je to první prohrané finále, ale druhé místo beru. Teď jsme zklamaní, ale celou sezonu jsme měli fantastickou včetně Ligy mistrů," prohlásil očividně zklamaný Rešetár.

Trenér Interobalu Plzeň Marek Kopecký vyzdvihl to, že celá sezona byla jedna velká jízda od Ligy mistrů až do finále play-off domácí soutěže. "Jsem strašně hrdý na tým a kluky za to, co nechali na hřišti. Gratuluji Chrudimi, která byla futsalovější a lepší. Finálové zápasy byly dramatické až do konce a v žádném z nich jsme nepropadli. Teď převládá zklamání, ale věřím, že druhý den to vyhodnotíme jako skvělou sezonu," uvedl Kopecký.

FOTO: Interobal vyrovnal finálovou sérii. Vahala vychytal nulu