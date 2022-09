Přitom v pátečním ligovém duelu v Plzni vyhrál Interobal vysoko 8:0.

„Bylo to úplně odlišné než v pátek. První poločas jsme si mysleli, že jsme mistři světa, že to půjde samo. Sparta byla všude rychlejší a lepší, dala nám rychle dva góly. O poločase jsme dostali trochu seřváno v kabině a druhý poločas to bylo vidět, začali jsme hrát. Dali jsme na 2:2, měli jsme spoustu šancí, ale další už jsme neproměnili. Sparta nás pak potrestala z jednoho brejku,“ řekl svazovému webu futsalista Plzně Michal Seidler.

Osmifinále Českého poháru: SK Interobal Plzeň - Sparta Praha 2:3 (0:2).

Branky: 32. Holý (Seidler), 34. Křivánek (Rick) – 3. Rukovci (Maxharraj), 10. Maxharraj (Darrier), 38. Fabricio.

SK Interobal Plzeň: Němec (Vahala, Luhový) – Seidler, Holý, Maur, Rešetár – Kozár, Křivánek, Buchta, Knobloch – Štrajt, Künstner, Rick.

