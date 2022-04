První poločas pátého duelu vyhrála Plzeň 4:2, a to vedla 3:0 a 4:1. Na začátku druhé půle Interobal zvýšil na 6:2 a hosté se zmohli na snížení na konečných 6:4. Plzeňskými střelci byli dvakrát Rešetár a po jedné brance přidali Seidler, Holý, Künstner a Buchta.

„Oproti předchozím zápasům rozhodlo to, že jsme se docela brzy dostali do vedení o více branek. Náskok jsme pak drželi, i když soupeř snižoval. Vždy jsme měli polštář dvou nebo tří branek. Nedopustili jsme, aby soupeř snížil na jednu branku a dostal nás pod tlak. Ke konci byl zápas divoký, ale my jsme s vypětím všech sil vedení ubránili a už jsme neinkasovali. Už v poločase jsme věřili, že nedostaneme tři góly, které by znamenaly remízu,“ řekl svazovému webu kapitán Interobalu Plzeň Lukáš Rešetár.

Interobal Plzeň - Svarog Teplice 6:4 (4:2).

Branky a nahrávky: 1. Rešetár (Holý), 6. Künstner, 11. Seidler (Künstner), 18. Rešetár (Seidler), 22. Michal (Seidler), 23. Buchta (Kozár) - 18. Rodriguinho (Adriano), 19. Varela (Rodriguinho), 24. William (Adriano), 33. Rodriguinho (Diece). ŽK: 2:3. ČK: 0:1. Diváci: 590.

Sestava Interobalu: Vahala - Rešetár, Havel, Kozár, Štrajt, Buchta, Holý, Rick, Seidler, Künstner.

FOTO: Další noční penaltová bitva. Futsalisté Interobalu si vynutili pátý zápas