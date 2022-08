Jeho svěřenci se drželi jen v úvodu, ale po zbytek tahali za kratší konec. Po čtvrthodině hry byl stav 5:8 a pak po rychlých brejcích Aue zvýšilo na 5:11. Největší rozdíl byl 7:14, v poločase ztrácel Talent čtyři branky – 13:17.

Po přestávce se Talent tým Plzeňského kraje dokázal soupeři, v jehož dresu nastoupil i český pivot Šlachta, několikrát přiblížil na rozdíl dvou branek, ale to bylo vše.

Německé Aue pak zase pět minut před koncem odskočilo na 24:30. Až díky hře v sedmi hráčích domácí snížili na konečných 28:31.

Bucha: Samozřejmě jsem věřil, že gól dáme. Máme to na tom založené

„Musíme doladit drobnosti, které ale kolikrát rozhodují o tom, jestli jsou naše akce úspěšné. Máme týden na to, abychom zapracovali na zlepšení a byli jsme na Lovosice připravení,“ připomněl trenér Petr Štochl, že do extraligy vstoupí jejich tým zápasem sobotním zápasem v Lovosicích.

Ten začíná na zimním stadionu od 19 hodin.

„Bude se hrát na zimáku, přijde spousta lidí. Uvidíme, jestli to soupeře vybudí nebo spíš znervózní. Ale výzva je to i pro nás, být součástí takového zápasu. Žádnou speciální přípravu na Lovosice mít nebudeme, chceme všam do sezony dobře vstoupit,“ doplnil kouč Talentu..

Stále ještě nemá k dispozici dlouhodobě zraněného špílmachra Michala Tonara a mimo hru je kvůli problémům s ramenem i křídelník Ondřej Šafránek.