Futsalisté plzeňského Interobalu zvládli i třetí semifinálový zápas s pražskou Slavií a v nejkratším možném čase postoupili do boje o mistrovský titul. Na domácí vítězství 4:3 se ale tentokrát pořádně nadřeli, rozhodl Vnuk až v samém závěru.

Futsalisté Interobalu Plzně přešli po vítězství 3:0 v sérii přes pražskou Slavii do finále ligy. Galerií se vracíme k prvnímu zápasu v Plzni (10:6). | Foto: Jindřich Schovanec

„Za postup jsem rád, za hru ne,“ prohodil lakonicky Tomáš Vnuk, který vstřelil při závěrečném power play rozhodující branku čtyřicet vteřin před koncem. „Začátek byl z naší strany dobrý, dostali jsme se do vedení, ale pak nastal problém. Nechtělo se nám bránit, a bylo to velmi dramatické,“ doplnil futsalista plzeňského Interobalu.

Domácí v poločase vedli 2:0, ale sešívaní srovnali na 2:2 a pak i na 3:3. Vítěznou branku dal v samotném závěru Tomáš Vnuk. Předchozí góly vstřelil Brazilci v plzeňských službách, dvakrát se trefil Kaká a jednou Vitinho.

„Tu závěrečnou power play má Plzeň skvěle nacvičenou. Víme, jak ji bránit, ale je to v takové intenzitě, že se to těžko zastavuje. Myslím si, že se ale za dnešek nemáme za co stydět,“ doplnil slávista Filip Klaban.

Předchozí zápasy vyhrál Interobal doma 10:6 a venku 5:1. Ve druhé semifinálové sérii vede Chrudim nad Helasem Brno 1:0, druhý zápas se hraje ve středu v 19.30 hodin.

Interobal Plzeň – Slavia Praha 4:3

Poločas: 2:0, konečný stav série: 3:0

Branky a nahrávky: 7. Kaká (Mikuš), 18. Kaká (Vitinho), 31. Vitinho (Mikuš), 40. Vnuk (Rešetár) – 29. Klaban (Křemen), 31. Kuchta, 32. Brychta (Křemen).

Sestava Interobalu: Vahala – Rešetár, Křivánek, Rick, Künstner – Knobloch, Kaká, Vitinho, Mikuš – Vnuk, Holý, Buchta, Kozár.