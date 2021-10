Florbalisté Česka prohrávali 0:2 a 2:4, ale v 57. minutě snížil Forman a v 59. minutě srovnal Němeček na 4:4. Tři série nájezdů nerozhodly o vítězi, a tak se pokračovalo až do sedmé série, v níž uspěl Forman a brankář Bauer vychytal Kainulainena. Češi porazili Finy po sedmnácti vzájemných zápasech, což trvalo sedm a půl roku.

"Cítil jsem výbornou týmovou energii, že jsme chtěli zápas vyhrát, což se nakonec povedlo. Finové jsou nepříjemní ve hře v rozích, ale my jsme měli dobrý pohyb, skvěle jsme rozjížděli útoky," řekl stanici ČT Sport Mikuláš Krbec.

Nejlepším hráčem českého mužstva byl brankář Lukáš Bauer. "Byl to náročný zápas. Finové hrají výborně, jsou to dvojnásobní mistři světa. Po výhře nad Švédy jsme potřebovali udržet čistou hlavu, což se podařilo. Při nájezdech jsem se snažil soustředit na sebe a odhadnout, co Finové budou udělat. Myslím si, že mi to vyšlo. Člověk si nesmí připustit, že Finové jsou skvělí florbalisté," uvedl do kamer ČT Sport Bauer.

EFT byl poslední prověrkou před mistrovstvím světa, které začíná 3. prosince ve Finsku.

Čeští junioři v nedělním odpoledním utkání se stejně starými Finy prohráli 4:6.