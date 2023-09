V otvíráku nového prvoligového ročníku prohrávali už 0:4, ale díky fantastickému závěru vyrovnali a pak udeřili v prodloužení. Podobný scénář nabídl fanouškům florbalového áčka FbC Plzeň i druhý souboj nové sezony doma proti českobudějovickým Štírům. Jihočeši na palubovce Lokomotivy vedli po dvou třetinách už 4:1, ale domácí tým ve třetí části hry dotahoval. Dvěma góly se dostal na dostřel, ale vyrovnat se mu tentokrát nepodařilo. Plzeňští florbalisté tak prohráli těsně 3:4.

1. liga florbalistů, 2. kolo: FbC Plzeň (na snímku florbalisté v modrých dresech) - FBC Štíři České Budějovice 3:4 (0:0, 1:4, 2:0). | Foto: FbC Plzeň

„Utkání se mi hodnotí trošku hůře než minulý týden. Opět jsme na domácí palubovce prohrávali, ale tentokrát se nám skóre nepodařilo dotáhnout,“ říkal po zápase kouč FbC Plzeň Matouš Hrdlička. „Všichni ví, že když Budějovice vedou o dva tři góly, tak jsou hrozně nepříjemné v bránění, soupeře nepouštějí do šancí a my na to těžko hledali recept. Nicméně si myslím, že jsme nebyli horším týmem. V první třetině jsme měli hodně šancí, které jsme nevyužili. Ve druhé třetině byl lepší soupeř, ale ve třetí části hry jsme zase převzali otěže zápasu do svých rukou, ale tentokrát to bohužel nevyšlo,“ dodal trenér FbC.

Zdroj: Youtube

Plzeňští florbalisté jsou po dvou odehraných kolech se ziskem dvou bodů na desátém místě čtrnáctičlenné tabulky, ale vyšvihnout se výš mohou už v sobotu, kdy od 17 hodin nastoupí ve sportovní hale Základní školy Kobeřice v daleké Opavě proti domácímu týmu FBC Letka Toman Finance Group.

FbC Plzeň – FbC Štíři České Budějovice 3:4

Třetiny: 0:0, 1:4, 2:0. Branky a nahrávky: 33. Vošta (Čelakovský), 42. Vošta (Němeček), 54. Šebek (Čelakovský) – 21. Žáček (Kouba), 24. Camrda (Drobiš), 37. Vlček z trestného střílení, 38. Froněk (Holý). Rozhodčí: Kostinek, Reichelt. Vyloučení: 3:3. Využití přesilových her: 1:1. Střely: 32:21. Diváci: 127. Sestava FbC Plzeň: Šrámek (Bezděk) – Hájek, Tomášek, Vyčíchlo, Brabec, Horažďovský, Mrvík, Winter, Plachý, Täuber, Němeček, Vošta, Čelakovský, Nový, Khek, Buchta, Šebek, Manas. Trenér: Matouš Hrdlička.

1. liga florbalistů, 2. kolo: FbC Plzeň - FBC Štíři České Budějovice 3:4 (0:0, 1:4, 2:0).Zdroj: FbC Plzeň

Ostatní výsledky 2. kola (1. liga): Kanonýři Kladno – Goldea Panthers Otrokovice 4:3 po nájezdech, ASK Orka Čelákovice - Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 2:6, DDQ Florbal Chomutov - FbC Respect Hradec Králové 9:4, FBŠ Hummel Hattrick Brno - FAT PIPE Start98 5:4 po prodloužení, Bulldogs Brno – TJ Znojmo LAUFEN CZ 8:3, Florbal Ústí - FBC Letka Toman Finance Group 6:1.

Brilantní obrat! Plzeňští florbalisté na úvod prvoligové sezony skolili Bulldogs