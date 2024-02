FOTO: Doba stříbrná. Fantastický úspěch, shodují se trenéři mladíků Interobalu

/FOTOGALERIE, OHLASY/ Očekávaný a ostře sledovaný vrchol sezony dorostencům i juniorům futsalového Interobalu Plzeň vyšel na jedničku. Aby to byla dokonalá známka s hvězdičkou, chyběl jen malý krůček. Oba mládežnického výběry úřadujícího českého šampionu se zúčastnily finálového turnaje Final four, a oba vybojovaly parádní stříbro.

Futsalisté SK Interobal Plzeň do 19 let a jejich góly na finálovém turnaji Final four. | Video: SK Interobal Plzeň