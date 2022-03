FOTO, VIDEO: Prvenství v srdci Šumavy. Sněhový souboj parťáků vyhrál Šrail

Hned na úvod kola se o překvapení postaraly Topovky, které do pokračování soutěže po vynucené covidové pauze nastoupily s novým názvem – Topovky Řenče. V této obci na jižním Plzeňsku Topovky našly nové útočiště, a proto budou Řenče i takto reprezentovat. S velkou chutí hrající Topovky si vyšláply na favorizované Devilky z Kláštera.

DAFL, 6. kolo: Topovky Řenče (modré dresy) vs. Devils Klášter (bílé).Zdroj: Yvetta Chmelová

Topovky si na začátku zápasu vypracovaly dvoubrankový náskok, ten se ale povedlo Devilkám v 18. minutě hry smazat. To však rozjeté Řenče nezastavilo a ujaly se znovu vedení, které po obrátce postupně a velmi výrazným způsobem navyšovaly. Po padesátiminutovce se radovaly z vysokého a zaslouženého vítězství 12:4. To jim navíc přineslo premiérové body do tabulky. I z tohoto pohledu můžeme v klidu hovořit o šokujícím představení, na které je ovšem třeba navázat hned příště. Proč? Však to přece znáte: jedna vlaštovka jaro nedělá. Lví podíl na úspěchu měla Veronika Kaslová, které byla při neuvěřitelné střelecké chuti a síť soupeřek rozvlnila celkem sedmkrát.

Čepovaná desítka i žluté karty

Střelecky se dařilo i Marcele Voráčové z barvách Křeče, která v duelu se Sokolkami potvrdila roli papírových favoritek. Právě zmiňovaná kanonýrka zarovnala konečné skóre na deset, a jak bývá zvykem, Voráčovou tato trefa něco i stála, protože týmová pokladní mochtínských Křečand, které ovšem rozhodně nehrály křečovitě, v tento moment dost zpozorněla. Aby také ne…

DAFL, 6. kolo: Kobra Stars (v růžovém) vs. Plánice (oranžové).Zdroj: Yvetta Chmelová

Na hřišti se i zažlutilo, když vzájemný souboj za hranicí pravidel z palubovky vyhnal na dvě minuty po hráčce z obou týmů.

Gólmanka Křeče v utkání šestého kola byla blízko k vychytané nule, ale jedna z jejích spoluhráček byla ve druhém poločase proti, když si nešťastně srazila míč po rohovém kopu Neznašov do vlastní sítě.

FOTO, VIDEO: Fantazie! Klatovští žáci slaví titul krajských mistrů ve futsale

Druhý gól v bráně Mochtína padl po sporné situaci, kdy nařízený pokutový kop jeho exekutorka sice neproměnila, ale do brány míč dopravila po dohrání penalty, což ovšem pravidla soutěže nedovolují.

Protesty nepomohly, ale nic to nezměnilo na tříbodovém zisku Křečand. Ty z průběžného druhého místa pronásledují vedoucí Kobry, které v šestém kole s přehledem porazily Plánici. Dařilo se tradičním střelkyním bolešinského družstva, nejpilnější z nich byla čtyřgólová Jana Mazánková.

DAFL, 6. kolo: Kobra Stars (v růžovém) vs. Plánice.Zdroj: Yvetta Chmelová

Vedoucí duo Kobra Stars a PS Křeč Mochtín nezaváhalo a dál vévodí průběžnému pořadí, třetí příčku okupují Andělky Chanovice, které měly v tomto kole kvůli lichému počtu účastníků v soutěži volno. Tabulku následně uzavírají neznašovské Sokolky, jejichž bodové konto stále zeje prázdnotou. Příště (už tuto sobotu) ale může být zase vše jinak.

Topovky Řenče – Devils Klášter 12:4

Poločas: 5:3. Branky: 22., 23., 26., 31., 45., 47. a 49. Veronika Kaslová, 7. Adriana Turková, 8. Magdaléna Roušalov, 20. a 43. Eva Klírová, 26. Valentýna Němcová – 10. a 28. Denisa Milotová, 18. Šárka Andělová, 25. Eva Mašková. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. Topovky Řenče: Hedvika Sýkorová – Adriana Turková, Veronika Ondřejková, Eva Klírová, Magdaléna Roušalová, Valentýna Němcová, Veronika Kaslová, Barbora Boušková, Václava Ulrychová. Devils Klášter: Karin Kepková – Lucie Diblíková, Karolína Dlouhá, Šárka Andělová, Denisa Milotová, Eva Mašková.



Sokolky Neznašovy – PS Křeč Mochtín 2:10

Poločas: 0:5. Branky: 34. Tereza Mundlová, 43. Magdaléna Hrachová – 11., 36., 38., 39. a 46. Marcela Voráčová, 22., 23. a 33. Marie Hofmeisterová, 5. a 9. Markéta Rajalová. ŽK: 1:1 (17. Magdaléna Hrachová – 17. Yvetta Chmelová – obě nesportovní chování). Rozhodčí: Ivan Petličarovský. Sokolky Neznašovy: Dana Francová – Vendula Francová, Štěpánka Mundlová, Anna Mundlová, Tereza Mundlová, Lucie Dubská, Magdaléna Hrachová, Kristýna Jaklová. PS Křeč Mochtín: Pavlína Bučková – Markéta Rajalová, Veronika Petrů, Gabriela Kaňáková – Marcela Voráčová, Marie Hofmeisterová, Yvetta Chmelová.



Kobra Stars Bolešiny – Plánice 13:3

Poločas: 7:1. Branky: 13., 23., 29. a 44. Jana Mazánková, 4., 32. a 43. Hana Hájková, 9., 19. a 19. Tereza Nováková, 7. Michaela Röschelová, 30. Eva Kovaříková, 36. Monika Farná – 26. a 30. Karolína Makovcová, 9. Jana Makovcová. ŽK: 0:0. Rozhodčí: Ivan Petličarovský. Kobra Stars: Barbora Babková – Jana Mazánková, Tereza Nováková, Monika Farná, Kateřina Kohoutová, Hana Hájková, Tereza Podmajerská, Eva Kovaříková, Michaela Röschelová. Plánice: Karolína Polenová – Jana Makovcová, Helena Pliešovská, Marta Lupoměská, Karolína Makovcová, Lenka Roubová.



Následující program (7. kolo) – sobota 9.00: Devils Klášter – Andělky Chanovice, 10.00: Plánice – PS Křeč Mochtín, 11.00: Topovky Řenče – Sokolky Neznašovy. Pozn.: všechny zápasy se hrají ve sportovní hale v Plánici, volno má Kobra Stars.

Autoři: Yvetta Chmelová, Martin Mangl

Když bude potřeba, odloží dres Startu Luby a půjde bojovat za svou vlast