„Opět to bylo infarktové utkání, ale naštěstí jsme to zase zvládli,“ těšilo reprezentanta v plzeňských barvách, který měl při absenci Lukáše Rešetára kapitánskou pásku. Když ve 46. minutě zvyšoval po dlouhém pasu gólmana Vahaly na 5:3 už to vypadalo, že Interobal tentokrát překlopí zápas na svoji stranu v prodloužení. Jenže pak zaúřadoval domácí Adriano, minutu na to snížil a v poslední minutě při power play dokonce srovnal na 5:5.

Zdroj: Youtube

„Musím uznat, že Teplice mají velkou sílu, a i když jsme v prodloužení vedli o dva góly, tak nebylo nic hotové. Je to pro nás náročné, ale těšíme se na pátý zápas, který určitě bude vrcholem téhle série,“ vzkázal Michal Seidler.

Rozhodující pátý zápas se hraje ve čtvrtek od 20 hodin v městské hale na Slovanech.