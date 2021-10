Švédové dvakrát vedli, ale Češi vždy srovnali. Ve 36. minutě vstřelil svůj první reprezentační gól devatenáctiletý Matěj Havlas - 3:2. Minutu před koncem druhé třetiny dal vítězný gól zápasu Filip Langer - 4:2. Necelých pět minut před koncem zápasu Švédsko snížilo, ale při power-play mu Češi dali dva góly do prázdné branky. Domácí reprezentanti vyhráli 6:3 a kolébku florbalu porazili podruhé v historii.

"Ve třetí třetině nás Švédové zatlačili, což se dalo čekat, protože jsme vedli 4:2. My jsme bránili výsledek, co se dalo. Týmovým výkonem z defenzivy jsme zápas dotáhli do vítězného konce," řekl útočník českého národního týmu Matěj Havlas.