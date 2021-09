Talent tým Plzeňského kraje měl po většinu zápasu navrch a po vítězství 32:27 se na svého soupeře bodově dotáhl. „I to byla jedna z našich motivací,“ přiznal Šmíd a našlo by se jich i víc. „Loni jsme tady prohráli, nastoupili jsme na palubovce lídra,“ vypočítával plzeňský gólman.

Přitom podle slov plzeňského brankáře, který už nakoukl i do reprezentace, byl právě Hrdlička jednou z motivací v přípravě na utkání v Lovosicích. „Když jsem viděl Hrdlu chytat předchozí zápasy, říkal jsem si, že se budu muset hodně snažit, abych mu byl rovnocenným parťákem,“ usmíval se Karel Šmíd. „Myslím, že se nám oběma ten zápas povedl,“ doplnil 28letý gólman, který se nedávno stal otcem syna Dominika.

Povedený výkon pak plzeňský brankář korunoval v poslední minutě vstřelenou brankou přes celé hřiště. „Karel předvedl nadstandardní výkon, to byl jeden z rozhodujících faktorů naší porážky,“ chválil soka jeho protějšek z lovosické svatyně Jan Hrdlička.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.