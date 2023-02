Interobal vedl brankou Ciaa, ale slávista Hrdina vyrovnal. Nerozhodně 1:1 skončil první poločas.

Zkraje druhé půle Plzeň vstřelila dva góly (Ciao a Seidler). Ve 28. minutě zvýšil Rešetár na 4:1 a konečnou podobu výsledku 5:1 dal muž zápasu Ciao, pro něhož to byl třetí gól v utkání.

„V prvním poločase se hrál velice svižný a důrazný futsal. Po rychlém gólu nám Slavia srovnala a my si nedokázali vzít vedení zpět i přes řadu šancí. Konec poločasu byl nervózní a pomohla nám uklidnit se až přestávka. Do druhého poločasu jsme dobře vstoupili rychlými góly a vlastně zápas rozhodli. Klid nám daly ještě další dvě trefy a jsme rádi, že jsme utkání zvládli vítězně,“ uvedl pro svazový web asistent plzeňského trenéra Michal Štrajt.

OBRAZEM: Interobal nemohl dlouho vstřelit gól Helasu Brno

Brankář Slavie Jan Žežulka souhlasil, že o osudu zápasu rozhodl vstup do druhého poločasu. „V prvním poločase jsme ještě drželi krok, dobře jsme bránili a podařilo se mi i pár šancí chytit. Po přestávce to byla od Plzně lekce z produktivity, začala svoje šance proměňovat, naopak nám Ondra Vahala branku zavřel a my jsme ho překonat nedokázali,“ řekl na svazových stránkách Žežulka.

Už v pátek čeká Interobal domácí duel 19. kola proti Olympiku Mělník. Hraje se od 20 hodin v městské hale na Slovanech.

SK Slavia Praha – SK Interobal Plzeň 1:5 (1:1)

Branky: 8. Hrdina (Vaktor) – 3. Caio (Diece), 21. Seidler (Holý), 22. Caio (Kozár), 28. Rešetár (Seidler), 31. Caio (Kozár). ŽK: 1:0. Diváci: 250.

Sestava Interobalu: Vahala – Rešetár, Rick, Diece, Seidler, Caio, Künstner, Křivánek, Holý, Kozár, Vnuk, Knobloch, Buchta.

Štrajt se stal asistentem trenéra Interobalu Kopeckého