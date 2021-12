„Teplice téměř celé utkání praktikovaly hru v pěti s gólmanem na špici, který využíval každé možnosti ke střele. Z brejku se nám podařilo jít do vedení na 3:2 a poté jsme ještě do poločasu dokázali využít dvakrát prázdné brány a šli jsme do kabiny s příjemným vedením 5:2. Když na začátku druhé půle si hosté dali z vlastního rohu vlastní gól, tak vypadalo že si můžeme dojít po dlouhé době pro tři body, ale opak byl pravdou," vysvětloval hráč Jeriga Tomáš Pekník.

Tepličtí následně zvýšili střelbu v pěti a dvěma slepenými góly z dálky se dostali na dostřel. Pak hostující hráč uspěl v souboji s plzeňským gólmanem a míč se odrazil do volného prostoru, odkud soupeř snížil na rozdíl jedné branky. Jerigo udeřilo sice brzy z brejku, jenže další střela z dálky vedla ke snížení na 7:6. Dvě minuty před koncem zápasu byl souboj plzeňského útočníka s gólmanem posouzen jako šestý faul Jeriga. Proti Plzni byla tak nařízena desítka, z níž Benda procedil míč přes brankáře Rychnu do sítě. Bylo tak srovnáno 7:7.

„Hostům hra v power play v prvním poločase moc nevycházela, za to v druhém poločase z ní vytěžili takřka maximum, ale to nemění nic na tom že by jsme si měli vedení o čtyři góly deset minut před koncem pohlídat. Bohužel v této polovině soutěže se nám nedaří a jsme tam kde jsme," smutnil Pekník.

Jerigo zůstává tak nadále na posledním místě . Právě na předposlední Teplice ztrácí jeden bod.

Jerigo Plzeň - Morgan Teplice 7:7

Poločas: 5:2. Branky a nahrávky: 3. Frémund (Lenk), 4. Pavlíček (Malý), 13. Pekník, 13. Rychna, 17. Kristl (Pekník), 24. Benda (vla.), 36. Kuhajda (Pavlíček) – 1. Krátký, 7. Benda (Stibor), 25. Benda, 34. Krátký (Stibor), 34. Kasal, 37. Benda, 38. Benda (10 m kop).

Sestava Plzně: Rychna – Lenk, O. Vitouš, Malý, A. Frémund, Kuhajda, Pekník, Kristl, Pavlíček, J. Rous.

