Halový osobák z Czech Indoor Gala srazila o 25 setin a běžela dokonce o setinu lepší čas, než je její kariérní maximum pod otevřeným nebem.

Česká reprezentantka, která startovala na mistrovstvích Evropy i světa, využila toho, že elitní sprinterka Lada Vondrová si o víkendu v Ostravě zvolila sprint na 200 metrů, nikoliv čtyřistametrovou trať. „Na jednu stranu jsem věděla, že bych konečně měla získat titul, ale upřímně musím říct, že radši bych ho vybojovala proti Ladě. Nicméně i tak jsem nadšená,“ řekla Petržilková.

Druhá Marcela Pírková doběhla do cíle o 67 setin později než plzeňská závodnice. „Tušila jsem, že bych mohla běžet na čele sama a že se to ode mě očekává. Takže jsem se soustředila pouze na sebe a běžela jsem si svoje tempo. To, že jsem mohla běžet sama na sebe takový závod s osobním rekordem, je pro mě asi nejvíc,“ uvedla sprinterka Škody Plzeň, která přispěla ke zlaté medaili a novému krajskému rekordu i ve štafetovém závodě 4x200 metrů.

Petržilková atakovala rekord Rosolové. Haidelmeier pokořil Masláka

Atletický svaz včera zveřejnil nominaci na halové mistrovství Evropy v tureckém Istanbulu (2. – 5. března) a Tereza Petržilková v ní nechybí. Kromě čtyřstovky poběží i štafetu na této distanci.

„Teď si odpočinu, protože v týdnu jsem běžela tři čtvrtky. Poté naladit a nabrnkat svaly a půjdu na to. Věřím, že v Istanbulu mohu zaběhnout ještě lepší čas než na mistrovství ČR. Po Czech Indoor Gala jsem byla nemocná, takže jsem trochu měla manko. Ale teď se do toho dostávám a věřím, že čas ještě posunu,“ přála si Tereza Petržilková.

Kromě Petržilkové a štafety žen (Petržilková, Jánská, Šefránková a Kárníková) se ze zlaté medaile na halovém mistrovství ČR radoval výškař Jan Štefela, který porazil klubového kolegu ze Škody Josefa Adámka. Koulař Jakub Forejt skončil třetí v osobním rekordu 17,17 m.

Minimálně do olympiády bych chtěla být v top formě, přeje si Petržilková