Diskaři Jakub a Michal Forejtovi, diskařka Barbora Tichá a oštěpař Kryštof Kozač ze Škody Plzeň získali nominaci na Evropský pohár ve vrzích a hodech, který bude 8. a 9. května ve Splitu. Všichni budou závodit v kategorii do 22 let.

Kryštof Kozač. | Foto: Archiv Davida Sekeráka

Premiérový start na tomto prestižním mítinku čeká Kryštofa Kozače, který v Chorvatsku bude usilovat o limit na mistrovství Evropy do 22 let. V loňském roce vybojoval v novém osobním rekordu mistrovský titul na národním šampionátu do 22 let, když téměř atakoval hranici 71 metrů.