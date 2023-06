Tenistku Elišku Forejtkovou v pátek dopoledne čeká tak trochu zvláštní zápas čtvrtfinále singlu mezinárodního turnaje juniorů Ex Pilsen Babolat Cup na kurtech v Borském parku. Čtrnáctiletá hráčka TK Slavia Plzeň se v něm totiž střetne s o rok starší Julií Paštikovou (TK Agrofert Prostějov), s níž Forejtková hraje na turnaji v Plzni debla.

Alisa Oktiabreva (Rusko), tenisový turnaj Ex Pilsen Babolat Cup. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Po čtvrtfinále dvouhry proti sobě, čeká odpoledne české juniorky společný boj v semifinále čtyřhry proti třetímu nasazenému česko-ruskému páru Nela Jandová, Alisa Oktiabreva.

A aby těch náhod nebylo málo, tak tým Forejtková s Paštikovou a Terezou Krejčovou letos v únoru triumfoval na evropském halovém šampionátu hráček do 16 let.

Ve čtvrtečním druhém kole porazila Eliška Forejtková českou soupeřku Marii Slaměníkovou 6:0, 7:5.

„Eliška potvrzuje to, že v plzeňském tenise se daří více tenistkám než tenistům. Takhle je to historicky. Podle mě je to tím, že v Plzni jsou fotbal a hokej na vysoké úrovni, což láká šikovné chlapce,“ tvrdil ředitel Ex Pilsen Babolat Cupu a sportovní manažer TK Slavia Plzeň Jiří Kovářík.

Do čtvrtfinále postoupily i nasazené jedničky Čech Jakub Filip a Ruska Oktiabreva.

Výsledky Ex Pilsen Babolat Cup

Junioři, 2. kolo: Filip (ČR) – Loizas (GRE) 6:2, 6:2, Sklenička (ČR) – Ferra (ESP) 1:6, 2:6, Vinciguerra (SWE) – Doskočil (ČR) 7:5, 6:2, Faurel (FRA) – Battiston (ITA) 6:2, 6:2, Peták (ČR) – Esteve (ESP) 6:2, 6:7, 7:6, Rapagnetta (ITA) – Velík (ČR) 6:4, 6:4, Molder (EST) – Angelini (ITA) 6:1, 6:2, Nosei (ITA) – Derepasko (RUS) 6:3, 3:6, 6:7.Juniorky, 2. kolo: Oktiabreva (RUS) – Basiletti (ITA) 6:1, 6:7, 6:1, Bervid (ČR) – Urbanová (ČR) 2:6, 5:7, Forejtková (ČR) – Slaměníková (ČR) 6:0, 7:5, An (USA) – Paštiková (ČR) 5:7, 3:6, Charvátová (ČR) – Mravcová (SVK) 5:7, 5:7, Rolls (USA) – Perapekhina (RUS) 7:5, 4:6, 7:5, Sidorova (RUS) – Larsson (SWE) 6:1, 6:4, Nishino (JPN) – Tomajková (ČR) 1:6, 5:7.