Hned svůj první zápas na okruhu ATP proměnil 19letý tenista Jonáš Forejtek, který pochází z Úlic na Plzeňsku, v senzační vítězství. Na turnaji s dotací téměř 400 tisíc eur v bulharské Sofii vyřadil Marina Čiliče, vítěze US Open z roku 2014, po setech 6:3, 6:2.

Jonáš Forejtek při loňské návštěvě Sportovního gymnazia v Plzni. | Foto: Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

„Byl jsem rád, že si s ním můžu zahrát, a že se mi to takhle povedlo, tak to je obrovská zkušenost do budoucna,“ řekl Forejtek ČTK v telefonickém rozhovoru ze Sofie, kde právě dokoukal zápas svého soupeře pro druhé kolo.